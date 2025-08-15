Casa Bianca: l’incontro tra Putin e Trump è “storico”

La Casa Bianca ha definito “storico” l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, in corso ad Anchorage, in Alaska.
Sul social network X, l’amministrazione statunitense ha pubblicato una seconda foto ufficiale del vertice, accompagnandola con una sola parola: “Storico”.
Lo scatto diffuso mostra i due leader mentre percorrono insieme il tappeto rosso, passando davanti alle guardie cerimoniali. L’immagine, simbolica e solenne, è stata subito rilanciata da diversi media internazionali come segno dell’importanza attribuita da Washington all’evento.
L’incontro tra i due presidenti rappresenta uno dei momenti più attesi della diplomazia mondiale, con l’obiettivo dichiarato di affrontare la crisi ucraina e discutere questioni di sicurezza globale.