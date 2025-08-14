Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

MUSICHE E ATMOSFERE VENEZIANE PER IL TERZO CONCERTO DEL FESTIVAL GAZZELLONI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 *MUSICHE E ATMOSFERE VENEZIANE PER IL TERZO CONCERTO DEL FESTIVAL
GAZZELLONI*
*Successo in piazza Risorgimento per l’evento realizzato in collaborazione
con Provincia Creativa e il Comitato Santa Maria Assunta*
Una serata d’altri tempi – elegante, raffinata, entusiasmante – quella
proposta dal XXX Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca.
In Piazza risorgimento, allo Scalo, è andato in scena il concerto dal
titolo Fantasia Veneziana Live Concert. Ad esibirsi, in costume d’epoca
barocca, con le acconciature tipiche di quel periodo, Fabrizio Bartolini
alla batteria, Vittorio Oi al pianoforte, Enio Marfoli all’oboe, Giuseppe
palombo al basso elettrico, Olga Zagorovskaia al violino e Maria Lisa
Telera alla viola.
Un concerto trascinante, che ha strappato applausi e approvazione al
pubblico presente che al termine dell’esibizione ha tributato una vera e
propria standing ovation agli artisti.
Il concerto è stato realizzato attraverso Provincia Creativa e in
collaborazione con il Comitato festeggiamenti Santa Maria Assunta e ha
visto la presenza del consigliere provinciale Luigi Vacana.
“Abbiamo sognato con l’eleganza e la raffinatezza delle musiche e delle
atmosfere della Venezia Barocca – hanno detto il sindaco Giuseppe Sacco,
l’assessore Valentina Chianta e il direttore artistico Gisueppina Iannotta
– Un concerto d’altri tempi per la serata numero tre del XXX Festival
Internazionale Severino Gazzelloni. Complimenti agli artisti che si sono
esibiti e hanno regalato al pubblico una performance coinvolgente e di

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl