(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 *MUSICHE E ATMOSFERE VENEZIANE PER IL TERZO CONCERTO DEL FESTIVAL
GAZZELLONI*
*Successo in piazza Risorgimento per l’evento realizzato in collaborazione
con Provincia Creativa e il Comitato Santa Maria Assunta*
Una serata d’altri tempi – elegante, raffinata, entusiasmante – quella
proposta dal XXX Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca.
In Piazza risorgimento, allo Scalo, è andato in scena il concerto dal
titolo Fantasia Veneziana Live Concert. Ad esibirsi, in costume d’epoca
barocca, con le acconciature tipiche di quel periodo, Fabrizio Bartolini
alla batteria, Vittorio Oi al pianoforte, Enio Marfoli all’oboe, Giuseppe
palombo al basso elettrico, Olga Zagorovskaia al violino e Maria Lisa
Telera alla viola.
Un concerto trascinante, che ha strappato applausi e approvazione al
pubblico presente che al termine dell’esibizione ha tributato una vera e
propria standing ovation agli artisti.
Il concerto è stato realizzato attraverso Provincia Creativa e in
collaborazione con il Comitato festeggiamenti Santa Maria Assunta e ha
visto la presenza del consigliere provinciale Luigi Vacana.
“Abbiamo sognato con l’eleganza e la raffinatezza delle musiche e delle
atmosfere della Venezia Barocca – hanno detto il sindaco Giuseppe Sacco,
l’assessore Valentina Chianta e il direttore artistico Gisueppina Iannotta
– Un concerto d’altri tempi per la serata numero tre del XXX Festival
Internazionale Severino Gazzelloni. Complimenti agli artisti che si sono
esibiti e hanno regalato al pubblico una performance coinvolgente e di
