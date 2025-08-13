Close Menu
mercoledì 13 Agosto 2025
La Cina annuncia che adotterà contromisure contro due istituzioni finanziarie dell’UE, a partire da mercoledì – Global Times

Luigi Camilloni
Global Times
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

La Cina ha annunciato mercoledì l’adozione di contromisure contro due istituti finanziari dell’Unione Europea, UAB Urbo Bankas e AB Mano Bankas, a partire dal 13 agosto 2025, in risposta all’inclusione di due banche cinesi nell’ultimo ciclo di sanzioni dell’UE contro la Russia, secondo quanto riportato dal Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) e dal Global Times.

In base alla legge cinese sulle sanzioni anti-estere e alle disposizioni attuative correlate, nonché con l’approvazione del Meccanismo Nazionale di Coordinamento delle Sanzioni Estere, la Cina vieta a organizzazioni e individui all’interno del Paese di effettuare transazioni, collaborare o svolgere altre attività con i due istituti finanziari europei.

Il MOFCOM ha definito le sanzioni dell’UE come una “grave violazione del diritto internazionale e delle norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali” e un atto che danneggia i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi, sottolineando come la decisione europea abbia un impatto negativo sulle relazioni economiche e sulla cooperazione finanziaria tra Cina e UE.

Il portavoce del ministero ha ribadito che la mossa cinese mira a salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo del Paese, dichiarando: “La Cina si oppone fermamente a questa iniziativa dell’UE”.

Questa azione segna l’ennesimo episodio di escalation nelle tensioni tra Pechino e Bruxelles nel contesto delle sanzioni internazionali legate al conflitto in Russia e rappresenta un passo deciso della Cina nel proteggere le proprie istituzioni finanziarie da misure punitive estere.

Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

