Solidarietà alla presidente Giorgia Meloni e all’on. Wanda Ferro

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 “Aggredire le persone, coperti dall’anonimato che offre la rete, è umanamente intollerabile e incivile. All’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario di Stato, e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, destinatarie sui social di parole indegne da parte di odiatori seriali, esprimo la solidarietà mia personale e del Consiglio regionale della Calabria. Il tentativo di mortificare il dibattito e il democratico confronto politico, con riferimenti offensivi e semplicemente osceni, sono sicuro che non darà esiti, fermo restando l’urgenza di individuare e sanzionare i responsabili”
Così il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso
