Milano, Montaruli (FDI): area insediamento rom privata? ancor più preoccupante responsabilità servizi welfare territoriali, acquisire atti

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

Milano, Montaruli (FDI): area insediamento rom privata? ancor più preoccupante responsabilità servizi welfare territoriali, acquisire atti
“Che l’area in cui risiederebbero i minori presunti omicidi di Cecilia de Astis sia privata dimostrerebbe solo in maniera ancor più evidente la carenza dei servizi di welfare territoriali. Con una lettera alla presidenza della Commissione Periferie ho chiesto di acquisire gli atti che riguardano la custodia e l’assistenza dei minori coinvolti nella vicenda e nei campi nomadi perché è assurdo che un bambino di undici anni si possa ritrovare alla guida di un’auto rubata senza essere monitorato dai propri genitori e sia libero di agire indisturbato creando un danno a sé ed una violenza così atroce da procurare la morte di una persona. Vogliamo fare luce su questa vicenda che ci fa esprimere seria preoccupazione in merito al funzionamento della rete che dovrebbe essere a protezione dei minori, così da impedire che sacche di disagio e illegalità diventino l’ambiente naturale in cui crescere, nelle quali viene inibita una coscienza critica verso atteggiamenti così efferati”. Lo dichiara Augusta Montaruli, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

