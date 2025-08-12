(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *A GANGI E’ NOTTE BIANCA(16 AGOSTO), TRA MUSICA, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO*
*Gangi, **1**2* *Agosto** 202**5*
Strade e piazze di Gangi per una notte (quella di sabato prossimo 16
agosto) si trasformeranno nel palcoscenico di una grande festa estiva. Un
susseguirsi di eventi culturali, musicali ed esibizioni artistiche.
È tutto pronto per “La notte Bianca”. La manifestazione è promossa
dall’amministrazione comunale ed è uno degli avvenimenti clou del
cartellone estivo di Gangi. Lo start è previsto per le ore 21,30, in
piazzetta Giuseppe Fedele Vitale, con animazione per i più piccini tra
gonfiabili, mascotte e zucchero filato (curata da Albero Azzurro). Sempre
alle 21,30, in piazzetta Bongiorno, “Giochi di logica ed enigmistica per
bambini” a cura della biblioteca comunale “Santo Ferraro”.
Alle ore 22,30 in contemporanea si svolgeranno: in piazza del Popolo
“Zucchero Tribute Band – omaggio a Zucchero Fornaciari “Dune mosse” in
concerto con la partecipazione di Mario Schilliro’ (storico chitarrista di
Zucchero); in piazza San Paolo “Si Canta e si Balla” con Calogero Migliore
e in Viale delle Rimembranze (chiosco) “Carmelo e la sua fisarmonica” –
liscio in piazza. Prevista anche animazione musicale in piazzetta San
Giovanni. Alle 22.45 piazzetta Zoppo di Gangi ospiterà il concerto dei
“Sirah live”.
E poco dopo la mezzanotte tutti pronti a ballare con i successi musicali
degli anni novanta. Piazza del Popolo accoglierà l’atteso evento “Radio
Time 90 Dance Show”. Si chiude alle 3.30 del mattino con i “Mayhem Squat –
Dj set” in piazza del popolo e la mega spaghettata (a cura della Proloco)
in piazza Vittime della Mafia.
Durante la serata previsto street food e illuminazione artistica. Saranno
visitabili, sino a notte fonda, la chiesa della Badia, palazzo Bongiorno e
il polo museale di palazzo Sgadari.
“Abbiamo cercato di assecondare i gusti di tutti proponendo un programma
variegato – hanno detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e
l’assessore Stefano Sauro – la Notte Bianca è ormai diventato un
appuntamento fisso dell’estate gangitana, evento rilevante che va oltre i
confini del Comune stesso perché iniziative come questa, che arricchiscono
ulteriormente l’offerta culturale, diventano patrimonio di un territorio
che rafforza così non solo il circuito turistico ma valorizza anche i
luoghi”.
Per tutta la notte è previsto il servizio navetta tra la parte bassa
dell’abitato e il centro storico. Partenze con orario continuato da via
Nazionale davanti “Bar U Specchiu”.
Le foto sono passata edizione 2024
