TURISMO. ALMICI (FDI): DA SINISTRA AL CAVIALE DICHIARAZIONI FARNETICANTI

2 Mins Read
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 TURISMO. ALMICI (FDI): DA SINISTRA AL CAVIALE DICHIARAZIONI FARNETICANTI
“I colpi di sole a sinistra non vanno mai in vacanza. I dati diffusi dal Viminale mostrano che anche ad agosto la nostra Nazione sta riscontrando un vero e proprio boom di presenze turistiche. Le dichiarazioni di esponenti del Pd, come quelle rilasciate da Furfaro, sono ridicole, farneticanti. A tratti penose. Non ne azzeccano una, come Zingaretti che parla di ‘vacanze inaccessibili’ o come Misiani secondo lui molte famiglie ‘a reddito medio e basso’ rimarranno a casa. Sib Confcommercio conferma invece il sould out nella stragrande maggioranza degli stabilimenti balneari e dal Viminale, appunto, arrivano dati incontrovertibili. Questo trend conferma l’ottimo lavoro del governo Meloni, che sta prontamente risolvendo tutte le criticità che il Pd ha lasciato alla nostra Nazione. La sinistra al caviale, abituata ad interessarsi – a parole – dei cittadini dalle spiagge più esclusive d’Italia, oggi si accorge di un ceto medio che lei stessa ha ignorato e impoverito. Da lei non prendiamo lezione alcuna. Per fortuna oggi a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni e non un segretario del Pd qualsiasi”. Lo afferma Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

