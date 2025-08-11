Trump critica Zelensky sulle dichiarazioni riguardo alle questioni territoriali

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso preoccupazione e disaccordo nei confronti delle recenti dichiarazioni del leader ucraino Volodymyr Zelensky in merito alle questioni territoriali legate al conflitto in Ucraina.

“Vado d’accordo con Zelensky, ma non sono d’accordo con quello che ha fatto, in modo molto, molto profondo. Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. Non sarebbe mai accaduta”, ha affermato Trump, sottolineando la sua posizione critica.

Il leader americano ha inoltre dichiarato di essere rimasto infastidito dal fatto che Zelensky avesse sottolineato la necessità di un’approvazione costituzionale per eventuali accordi di scambio di territori. “Voglio dire, ha l’approvazione per andare in guerra e uccidere tutti, ma ha bisogno dell’approvazione per fare uno scambio di terre, perché ci sarà uno scambio di terre in corso”, ha osservato Trump.

Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato, a pochi giorni dall’atteso incontro tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska, incentrato sulla ricerca di una soluzione al conflitto ucraino.