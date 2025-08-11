DUE CONFERENZE STAMPA OGGI IN COMUNE – Promemoria – Comune di Ancona – Ufficio stampa

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Buongiorno
si ricorda che stamane sono previste in Comune ad Ancona due conferenze stampa:
alle ore 11.00 per illustrare i finanziamenti erogati dalla Regione Marche al Comune di Ancona in materia di Cultura, con il Sindaco Daniele Silvetti, l’assessore alla Cultura Marta Paraventi e l’assessore alla Cultura della Regione Marche, Chiara Biondi,
alle ore 12:00 per presentare il FESTIVAL EXTRA SALUTE con l’assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci e l’assessore alla Famiglia e Terzo Settore, Orlanda Latini.
In attesa di incontrarvi, buona giornata
l’Ufficio stampa.
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Buongiorno