COMUNICATO: Premio Top of the PID 2025: in finale l’impresa Aleante Engineering di Celle Ligure

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 COMUNICATO STAMPA DELL’11 AGOSTO 2025
Premio Top of the PID 2025: in finale l’impresa Aleante Engineering di Celle Ligure
Si sono aperte le votazioni per TOP OF THE PID 2025 – L’iniziativa, promossa da Unioncamere e dalla rete dei PID (Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio), valorizza le soluzioni e i casi di utilizzo innovativi delle micro, piccole e medie imprese che investono in tecnologie digitali e 4.0.Tra i finalisti dell’edizione 2025, è presente l’impresa Aleante Engineering, di Celle Ligure, con il progetto “LOGHIRO”: un sistema intelligente per il monitoraggio e la gestione automatizzata delle risorse idriche che misura – in tempo reale – livello, pressione, portata e cloro e trasmette i dati su cloud, rendendoli disponibili da remoto in modo semplice e sicuro.Aiutiamo la finalista Aleante Engineering a vincere il premio Top of the PID 2025!
Votare è semplice: basta cliccare su questo link e accedere con le proprie credenziali SPID.
La votazione è aperta fino alle ore 10:00 dell’11 settembre p.v. e la premiazione avrà luogo a Roma, dal 17 al 19 ottobre 2025, durante “Maker Faire Rome 2025”, la manifestazione nazionale dedicata ai temi dell’innovazione e del digitale.
