CONTIENE FOTO# CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI CENTOCELLE E GORDIANI – DUE PERSONE ARRESTATE E SEI DENUNCIATE.

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI CENTOCELLE E GORDIANI
DUE PERSONE ARRESTATE E SEI DENUNCIATE.
ROMA I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, con il supporto
di altri militari della Compagnia Roma Casilina, del Gruppo Carabinieri
Forestali di Roma, del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del
Nucleo Radiomobile, hanno svolto un servizio coordinato di controllo
straordinario del territorio nei quartieri Pigneto, Malatesta e
Torpignattara; con servizi preventivi e di contrasto a ogni forma di
illegalità e degrado nei pressi dei luoghi dove alloggiano i fedeli e lungo
le direttrici che percorrono per raggiungere i luoghi dove sono previsti gli
eventi giubilari.
I servizi, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri seguono le linee
strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e
condivise nellambito del Comitato Provinciale per lordine e la sicurezza
pubblica.
Il bilancio dellattività è di 7 persone denunciate alla Procura della
Repubblica.
Nello specifico, con laccusa di evasione, è stato denunciato un 41enne
italiano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare della
detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai Carabinieri allesterno della
propria abitazione senza autorizzazione.
Poco dopo, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un
cittadino italiano di 19 anni, poiché sorpreso alla guida di una moto con un
casco rubato, appartenente ad una nota società di noleggio.
Inoltre, nel corso dei controlli, un cittadino italiano di 24 anni è stato
denunciato in quanto durante gli accertamenti dei militari, inveiva nei loro
confronti in presenza di altre persone.
Nel corso dei controlli, in Piazza Sanmicheli, due cittadini italiani, una
26enne e un 45enne, e un cittadino romeno di 42 anni, sono stati denunciati
in quanto sorpresi a dimorare abusivamente allinterno di un locale
commerciale abbandonato.
Denunciato anche un italiano di 67 anni che aveva occupato abusivamente un
appartamento in disuso di proprietà dellAter in Via Carlo della Rocca.
Particolare attenzione è stata rivolta anche ai controlli presso alcuni
esercizi pubblici, nel corso dei quali, i Carabinieri hanno sanzionato in
via amministrativa, per un totale di 5000 euro, il titolare di un minimarket
dove sono state rilevate irregolarità per la violazione del divieto di
commercializzazione di buste di plastica.
Inoltre, un uomo è stato segnalato, quale assuntore, alla Prefettura in
quanto trovato in possesso di modiche quantità di Hashish. (ex Art. 75 DPR
309/90)
Complessivamente, i militari hanno identificato 91 persone, controllato 18
veicoli ed elevato contravvenzioni per un totale di 4140 euro.
