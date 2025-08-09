(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 COMUNICATO STAMPA
INCENDI: 6 CANADAIR PER ROGO IN PARCO NAZIONALE VESUVIO
Sul posto anche un team del Dipartimento Protezione Civile
Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo da vicino il grave incendio che interessa il
Parco Nazionale del Vesuvio.
Per contrastare le fiamme e garantire la massima copertura aerea possibile alle attività di
spegnimento, stanno operando sul vastissimo rogo ben 6 Canadair della flotta aerea nazionale
antincendi, provenienti da diverse regioni e al lavoro dalle prime luci dell’alba. Insieme alla flotta di
Stato, sull’incendio stanno operando anche i mezzi aerei della flotta regionale.
Un team del Dipartimento sta raggiungendo il Centro di coordinamento di Terzigno per supportare
le autorità locale nell’azione di spegnimento.
Roma, 9 agosto 2025
