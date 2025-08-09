comunicato Stampa di Viabilità Italia del 09 agosto 2025 ore 12:30

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Esodo Estivo
Viabilità Italia, che da 20 anni opera come Centro di coordinamento nazionale in materia di
viabilità, ha il compito di fronteggiare situazioni di crisi legate alla viabilità e di adottare, anche
preventivamente, le strategie di intervento più opportune.
L’organismo è presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale e, oltre a rappresentati del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), annovera partner pubblici, quali il
Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il dipartimento degli
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Dipartimento della Protezione Civile, l’Arma dei Carabinieri, ANAS S.p.A.,
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane (UPI), e
partner privati quali l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT)
e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..
Viabilità Italia provvede al coordinamento tecnico-amministrativo e all’adozione di decisioni rapide
e condivise in tempo reale e dispone gli interventi operativi, anche preventivi, per gestire le
situazioni di crisi al sistema viario del Paese, derivanti da eventi atmosferici avversi o da altri
eventi. Provvede, inoltre, all’attività di elaborazione dei piani di esodo estivo e i dei piani neve, utili
agli utenti per programmare gli spostamenti durante la stagione estiva ed invernale.
I provvedimenti concordati e adottati dal tavolo di Viabilità Italia vengono inoltrati attraverso
comunicati stampa alle testate giornalistiche, alle associazioni di categoria degli autotrasportatori,
pubblicati sul web e divulgati tramite tutti i canali del C.C.I.S.S.
Aggiornamenti sul traffico del 9 agosto 2025 ore 12:30
Viabilità Italia riunita oggi continua il monitoraggio del traffico anche in questo fine settimana nel
quale si prevede una particolare intensificazione del traffico da bollino nero, per la mattinata
odierna.
Al momento, come da previsione, il traffico è a tratti intenso sia in viabilità ordinaria che
autostradale, per il raggiungimento delle località di villeggiatura. In particolare:
– sull’A23 Palmanova – Tarvisio si registrano 3 km di code alla barriera di Ugovizza sia in entrata
che in uscita dal territorio nazionale;
– sull’A22 Modena – Brennero code per traffico intenso tra Carpi e Modena in direzione sud; tra
Bolzano sud ed Affi e tra Verona nord e Trento nord in direzione nord; si registra inoltre un
incidente avvenuto poco prima delle ore 11 tra Pegognaga e Mantova, in direzione nord, che sta
generando code di 2 km.
– sull’A12 Genova Rosignano code di 6 km per incidente tra Recco e Genova est direzione nord;
– in A/15 traffico a tratti intenso tra Aulla e l’allacciamento A/12 in direzione La Spezia;
– in A/4, in direzione est, sono presenti code a tratti da Brescia a Peschiera; da Vicenza est a Padova
est; tra Padova ovest e Dolo e alla barriera di Trieste Lisert sono presenti 4 km di coda in uscita
dall’Italia e 2 km in entrata;
– in A/10 code a tratti per traffico intenso tra l’allacciamento dell’A/26 e Savona in direzione
Ventimiglia;
– in A/14 code a tratti tra Borgo Panigale e Imola direzione sud; tra Cesena e Rimini; tra Loreto e
Vasto Nord;
– in A/1 traffico intenso in direzione sud tra Lodi e Terre di Canossa; tra Parma e Modena; tra
Firenze Sud e Incisa; tra Orvieto e Attigliano; tra Magliano e Roma Nord; tra allacciamento A/24 e
Colleferro;
– il traffico è superiore alla media in direzione sud sull’A/2 del Mediterraneo.
Inoltre, si registra un’ora di attesa sia al Traforo del Monte Bianco in uscita dall’Italia, sia agli
imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia.
Come informarsi sulle condizioni del traffico
Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero
gratuito 1518, siti web http://www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di
Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..
Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre,
Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del
traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali
attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).
Ulteriori informazioni sono riportate anche su http://www.aiscat.it.
In merito agli spostamenti in treno, si evidenzia che nel periodo estivo e fino al 28 settembre sono
in programma una serie di lavori sull’intera rete ferroviaria nazionale, già inseriti nel più ampio
programma di potenziamento e ammodernamento della rete previsto dal PNRR.
Tali interventi, indispensabili per l’efficientamento e la modernizzazione dell’intero sistema
ferroviario, interessano in particolare le tratte dell’Alta Velocità e i principali nodi di scambio.
Le lavorazioni in argomento comporteranno una riduzione dell’offerta commerciale e un
significativo allungamento dei tempi di viaggio, con possibili ricadute sul regolare andamento della
circolazione ferroviaria e conseguenti disagi per l’utenza.
Pertanto, si consiglia ai viaggiatori di prestare attenzione agli annunci audio/video in stazione e alla
pubblicazione di notizie aggiornate mediante il sito internet Infomobilità di Trenitalia.
Inviti alla prudenza
Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida
prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.
In particolare:
prima di partire:
– verificare l’efficienza del veicolo;
– assicurarsi di avere al seguito i documenti di circolazione e la patente di guida;
– sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;
– individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;
– evitare pasti abbondanti e alcool;
– essere sufficientemente riposati;
– tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi
o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli
spostamenti.
durante il viaggio:
– tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
– utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;
– non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.).
– fare soste frequenti;
– moderare la velocità;
– mantenere la distanza di sicurezza;
– usare prudenza nei sorpassi;
– impegnare la corsia di emergenza solo in caso di effettiva necessità;
– sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
Attività di controllo e di assistenza agli utenti
Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri incrementeranno il numero delle pattuglie, anche
motomontate, che nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti vigileranno lungo la
viabilità autostradale ed extraurbana principale, anche con il sorvolo dei rispettivi mezzi aerei.
Per un’efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, sarà intensificata l’attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con
le destinazioni di interesse turistico, con utilizzo sistematico, anche nelle ore notturne, di etilometri
e precursori.
Saranno intensificati i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di
persone, in funzione di tutela della sicurezza stradale, nonché per il rispetto dei limiti di velocità,
particolarmente in prossimità delle aree di cantiere inamovibili, delle regole sul sorpasso e dell’uso
corretto delle corsie di emergenza.
Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di
parcheggio autostradali.
Gli enti proprietari e concessionari stradali potenzieranno i presidi per l’assistenza ai viaggiatori,
per garantire la massima sicurezza e le migliori condizioni di circolazione.
