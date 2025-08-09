(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 POLIZIA DI STATO
QUESTURA DI RIMINI
Rimini, 9 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
Chiuso dal Questore per 8 giorni il Minimarket dove pochi giorni fa era stato
arrestato il titolare che aveva opposto resistenza nel corso di un controllo della
Polizia di Stato
Dopo una breve attività istruttoria è stato notificato ieri il
provvedimento di sospensione della licenza del Minimarket in cui,
pochi giorni fa, il titolare si era reso responsabile di gravi condotte
nel corso di un controllo degli agenti della Polizia di Stato.
Ricordiamo che, nella serata di sabato 02 agosto u.s., il personale
della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della
Questura di Rimini stava eseguendo, su disposizione del Questore,
una serie di controlli nella zona sud del capoluogo, finalizzati in
particolare al contrasto alla vendita di alcolici a minorenni.
Tali attività preventive vengono regolarmente poste in essere per
dare una risposta in termini di sicurezza ad esercenti, residenti e
turisti in una zona della città dove, non di rado, si verificano fatti
illeciti collegati all’abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da
parte di giovanissimi turisti e ragazzi locali.
Nel corso dei controlli, gli Agenti avevano visto uscire dal negozio
in questione alcuni giovanissimi con in mano una bottiglia di
vodka, venduta oltre l’orario consentito, sia per la vendita degli
alcolici, in generale (mezzanotte), che per quella delle bevande in
contenitori di vetro (22.00).
Da lì, era scoppiato il finimondo, con il titolare del negozio
distintosi per il tentativo di ostacolare il controllo di polizia,
conclusosi con la minaccia grave di sparare agli agenti e l’arresto
dell’uomo (vedi comunicato stampa del 05.08 u.s.).
La chiusura dell’attività di vicinato si protrarrà fino a tutto il
prossimo fine settimana.
