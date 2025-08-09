Close Menu
1° comunicato stampa del 9 agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
MADDALONI (CE). BLOCCATO DURANTE UNA RISSA TENTA DI AGGREDIRE I SANITARI DEL
118 E I MILITARI DELLARMA. ARRESTATO.
Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico
ufficiale il 43enne di Maddaloni, nel casertano, arrestato in quel centro
dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia
nel tardo pomeriggio di ieri.
I militari dellArma, intervenuti a seguito della segnalazione pervenuta al
numero di emergenza 112, relativa a una violenta rissa in corso tra più
persone in piazza Generale Ferrara, hanno subito constatato la presenza sul
posto di almeno tre partecipanti, uno dei quali fortemente agitato e
violento.
Luomo, allo scopo di eludere lidentificazione, ha prima sferrato un
violento pugno al cofano anteriore dellambulanza del servizio 118,
intervenuta in soccorso di un uomo rimasto lievemente ferito nel corso della
rissa, e poi tentato di aggredire fisicamente i carabinieri.
Al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente i militari,
con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in
caserma.
Dopo le formalità di rito il 43enne è stato arrestato e condotto ai
domiciliari, a disposizione dellautorità giudiziaria. Sarà giudicato con
rito direttissimo.

