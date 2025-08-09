1° comunicato stampa del 9 agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
MADDALONI (CE). BLOCCATO DURANTE UNA RISSA TENTA DI AGGREDIRE I SANITARI DEL
118 E I MILITARI DELLARMA. ARRESTATO.
Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico
ufficiale il 43enne di Maddaloni, nel casertano, arrestato in quel centro
dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia
nel tardo pomeriggio di ieri.
I militari dellArma, intervenuti a seguito della segnalazione pervenuta al
numero di emergenza 112, relativa a una violenta rissa in corso tra più
persone in piazza Generale Ferrara, hanno subito constatato la presenza sul
posto di almeno tre partecipanti, uno dei quali fortemente agitato e
violento.
Luomo, allo scopo di eludere lidentificazione, ha prima sferrato un
violento pugno al cofano anteriore dellambulanza del servizio 118,
intervenuta in soccorso di un uomo rimasto lievemente ferito nel corso della
rissa, e poi tentato di aggredire fisicamente i carabinieri.
Al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente i militari,
con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in
caserma.
Dopo le formalità di rito il 43enne è stato arrestato e condotto ai
domiciliari, a disposizione dellautorità giudiziaria. Sarà giudicato con
rito direttissimo.
