Istituto dei ciechi Maurizio Falqui, manifestazione d’interesse per l’incarico di direttore – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 AVVISO

MANIFESTAZIONE

CONFERIMENTO

D’INTERESSE

DELL’INCARICO

DIRETTORE

DELL’ISTITUTO DEI CIECHI DELLA SARDEGNA “MAURIZIO

FALQUI”.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio

Falqui”, in esecuzione della delibera n. 3/2025 del 05/08/2025 dallo stesso adottata, rende

intende

procedere

all’acquisizione

manifestazioni

d’interesse

l’individuazione della figura del Direttore.

Premessa

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 /2025 del 0 5 / 0 8 / 2 0 2 5

con la quale è stata indetta una selezione per la nomina del Direttore;

la quale è stato approvato lo Statuto dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio

Falqui”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 5/38 del

ciechi della Sardegna

Maurizio Falqui”. Legge regionale n. 23/2005 / Decreto del

Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 “Regolamento di attuazione della legge

regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona).

Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Modifiche

dello Statuto” e il relativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

Richiamato l’art. 6 del succitato Statuto il quale all’art. 6 lettera b) stabilisce, tra le

funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore;

Richiamato altresì, l’art. 10 dello Statuto il quale stabilisce: “Il direttore è nominato

dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda tra i soggetti in possesso di laurea, con

esclusione di laurea triennale, e che abbiano competenze giuridico-amministrative o che

abbiano maturato rilevanti esperienze in tema di gestione e direzione amministrativa di

enti, aziende e associazioni pubbliche e private operanti nel campo di azione dell’Azienda.

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a

quella del consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il mandato dello

stesso consiglio. L’incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro

dipendente o autonomo.

Il direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa

dell’Azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di

Amministrazione e della loro realizzazione”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 41/11 del

Presidenza, il compito di predisporre una proposta di modifica dello statuto, da sottoporre

all’adozione del nuovo Consiglio di amministrazione e alla successiva approvazione della

Giunta regionale, al fine della determinazione dei requisiti del Direttore, della procedura

di selezione, di nomina, delle attribuzioni e del relativo compenso;

Tenuto conto che ad oggi non risulta ancora attuata la modifica dello statuto di cui

Visto altresì il parere non vincolante pervenuto dalla Direzione Generale delle politiche

selezione del Direttore dell’Istituto dei ciechi”;

Richiamata la delibera del C.dA. n. 2/2025 del 05/08/2025 di approvazione del bilancio,

con nota integrativa del revisore;

Preso atto che il costo del Direttore troverà copertura con finanziamenti RAS e con fondi

propri come da bilancio.

Tutto ciò premesso

 Oggetto

Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina,

mediante stipula di un contratto di diritto privato a tempo determinato, della durata

massima coincidente con quella dell’attuale Consiglio di amministrazione, pari a cinque

anni, di Direttore dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”. Al Direttore è

attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

del comparto Sanità.

La manifestazione d’interesse è aperta a tutti coloro che possiedono i requisiti ed il profilo

richiesti dal presente avviso, non ha natura concorsuale e non dà luogo ad alcun impegno

all’assunzione da parte dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”. La

procedura di cui al presente avviso non determina la formazione di alcuna graduatoria.

 Selezione e compiti del Direttore

Il Direttore sarà responsabile della gestione tecnica, finanziaria e

amministrativa

dell’Azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di

Amministrazione e della loro realizzazione.

Dovrà svolgere funzioni di reclutamento e gestione del personale, gestione risorse

pubbliche, attuazione delle attività di messa in sicurezza, restauro e rifunzionalizzazione

dell’Istituto dei Ciechi, attivazione di collaborazione con altri enti e istituti pubblici,

potenziamento dei servizi attualmente in essere e attivazione di nuovi servizi finalizzati al

benessere del soggetto con disabilità visiva e censimento e gestione del patrimonio

immobiliare.

La selezione, relativamente alle candidature che perverranno entro i termini assegnati e

che risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti, avverrà attraverso la

valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, tramite esame dei

curricula, titoli e esperienze lavorative. Saranno in particolare oggetto di valutazione:

 l’esperienza maturata presso le pubbliche amministrazioni per almeno cinque anni

con qualifica per la quale è richiesto come titolo minimo di accesso la laurea;

 l’esperienza maturata in aziende o enti che operano nell’ambito dei servizi

alla persona;

 l’esperienza gestionale inerente ruoli apicali in strutture organizzative

complesse;

 la capacità di lavorare per obiettivi, gestendo le priorità, gestendo e motivando

un gruppo di lavoro articolato;

 il possesso di eventuali altri titoli aggiuntivi oltre la laurea.

 Requisiti per l’ammissione alla procedura

Il candidato deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ordine generale:

a) diploma

laurea

vecchio

ordinamento,

laurea

specialistica,

laurea

magistrale o magistrale a ciclo unico;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una

pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego

pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente

normativa in materia;

e) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato,

che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di

lavoro;

f) non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di

responsabilità della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire

la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, tenuto conto

delle peculiarità dell’incarico conferibile;

g) non essere collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire

incarichi di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n.

135/2012, da leggersi in combinato disposto con l’art. 33, comma 3 del D.L. n.

223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

h) non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità previste dal D.lgs. 8 aprile

2013, n. 39;

i) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile

2013, n. 39;

l) di e s s e r e d i p e n d e n t e d i r u o l o presso una pubblica amministrazione

per almeno cinque anni, con qualifica per la quale è richiesto come titolo minimo

di accesso la laurea, e che abbia maturato rilevanti esperienze in tema di gestione e

direzione amministrativa di enti, aziende e associazioni pubbliche, e con

comprovata esperienza professionale avendo svolto incarichi specifici e/o di alta

professionalità e coordinamento;

m) di essere consapevole che il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto di

diritto privato, e avrà una durata non superiore a quella del consiglio di

amministrazione con incarico a tempo pieno e determinato ed incompatibile con

qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo;

I requisiti di cui ai punti da a) a i) devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della

manifestazione di interesse mentre i requisiti di cui ai punti da l) a m) dovranno

obbligatoriamente sussistere ai fini del conferimento dell’incarico. Il venire meno dei

requisiti di cui al presente articolo in corso di rapporto ne determina la cessazione

immediata.

 Requisiti specifici

Ai fini del conferimento dell’incarico i candidati dovranno essere in possesso delle

seguenti caratteristiche professionali:

competenza giuridico-amministrative o che abbiano maturato rilevanti esperienze in

tema di gestione e direzione amministrativa di enti, aziende e associazioni

pubbliche e private operanti nel campo di azione dell’azienda;

capacità nell’organizzazione, coordinamento e gestione del personale;

capacità di perseguimento degli obiettivi dell’ente che bandisce e del rispetto delle

regole di etica e di trasparenza adottate dall’ente;

capacità di elaborazione, controllo e valutazione di programmi complessi

capacità di comunicazione personale e istituzionale e ottima capacità di inserimento

in contesti complessi, pubblico-privati;

conoscenza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.

81/2008) e della normativa sugli appalti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n.

36/2023).

 Presentazione della candidatura

I candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in carta

semplice, corredata dal proprio curriculum vitae, entro le ore 23:59 del 31 agosto 2025,

mediante

posta

elettronica

certificata

(PEC)

seguente

indirizzo:

dalla dicitura: “Avviso per ricoprire l’incarico di Direttore dell’Istituto dei ciechi della

Sardegna “Maurizio Falqui”.

L’Azienda non è responsabile per il mancato o tardivo recapito delle manifestazioni di

interesse imputabile a disguidi tecnici, caso fortuito o forza maggiore.

Nella manifestazione di interesse i candidati devono dichiarare espressamente il

possesso dei requisiti generali e speciali.

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:

il curriculum vitae formativo professionale in formato europeo, datato e firmato

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 (con formula di

responsabilità ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000) contenente la descrizione

dell’esperienza formativa e professionale maturata da cui si evincano i requisiti

generali e speciali;

dichiarazione relativa all’assenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità;

dichiarazione relativa allo status di lavoratore attivo o in quiescenza e di

raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio;

copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità in caso di

sottoscrizione con firma autografa.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii., e dell’art. 65 del D.Lgs.

n. 82/2005, e ss.mm.ii., nel rispetto delle modalità di trasmissione prescritte, la

manifestazione di interesse e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte

mediante una delle forme di firma digitale previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e

ss.mm.ii o mediante firma autografa (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata

scansione di un documento d’identità in corso di validità).

Tutte le informazioni richieste dovranno essere fornite in forma chiara e completa di tutti

gli elementi utili a consentire il controllo e la verifica della veridicità delle dichiarazioni

sostitutive rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande

inviate entro la data e l’orario di scadenza. Dopo tale termine non sarà più possibile

effettuare l’inoltro della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione

di altri documenti a corredo della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche

o aggiunte. Se

richiesto da

particolari necessità istruttorie,

saranno possibili

comunicazioni individuali tramite email/PEC personale del candidato.

 Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella

domanda di ammissione al selezione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la

valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione

della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le

informazioni necessarie per la valutazione. I titoli valutabili sono i seguenti: a) titoli di

studio universitari; b) abilitazioni professionali; c) titoli di carriera e di servizio.

Titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quello richiesto per l’ammissione

alla selezione, per i quali può essere attribuito il punteggio dato dalla sommatoria

risultante dall’attribuzione dei punteggi parziali secondo quanto di seguito

stabilito. La valutazione dei titoli universitari, con esclusione del titolo utilizzato

per soddisfare il requisito di cui al precedente punto 3, lettera a) del presente bando

viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Laurea di primo livello: 2 punti;

Laurea specialistica : 2 punti;

Diploma di laurea, laurea magistrale a ciclo unico: 4 punti;

Master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei

titoli di studio universitari, o titoli equipollenti richiesti per l’ammissione al

selezione, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno fino

a un massimo di 3 punti;

Master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei

titoli di studio universitari, o titoli equipollenti richiesti per l’ammissione al

selezione, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno fino

a un massimo di 5 punti;

Diploma di specializzazione (DS): 3 punti;

Dottorato di ricerca (DR): 6 punti I titoli di studio universitari sono valutabili

esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le

Università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative

pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione,

università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto

dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito il punteggio

complessivo risultante dalla sommatoria dei periodi di servizi/carriera di seguito

riportati. I titoli di carriera e di servizio valutabili sono i seguenti:

rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con

effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui

accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio

universitari richiesti per l’accesso alla selezione, per i quali è attribuibile un

punteggio massimo di 1 punto per anno,

anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con

incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio di 2

punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli

dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai

fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa;

incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale (incarichi

di posizione organizzativa, di alta professionalità, di coordinamento di strutture)

conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica di

appartenenza, sia di altri soggetti pubblici su designazione dell’amministrazione

pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un 0,5 punti per anno.

I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso

Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, Autorità indipendenti ovvero

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165

del 2001. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Organi

costituzionali o di rilevanza costituzionale, Autorità indipendenti ovvero amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono

computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quelli a

tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di

lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di

lavoro prestato.

Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i

seguenti principi:

 le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese

intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

 in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più

favorevole al candidato;

qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di

ciascun rapporto di lavoro subordinato saranno valutati in carenza del giorno di

inizio e di fine un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio e di fine un

solo giorno dell’anno.

– Nomina della Commissione

Nel rispetto del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm., e del D. Lgs 30 marzo 2021, n.

165, la Commissione esaminatrice della selezione è nominata con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione. La Commissione è composta da un Presidente e due

componenti, scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche (uno dei quali in servizio

presso il Comune di Cagliari, l’altro presso la Regione Autonoma della Sardegna)

nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto della selezione. Può

comprendere anche soggetti collocati in quiescenza nei limiti di cui all’art. 9, comma 9 del

D.P.R 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da

personale dell’Istituto dei ciechi della Sardegna. La Commissione esaminatrice è

composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all’art. 57, comma 1-bis,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Commissione avrà il compito di

esaminare i curricula presentati dai candidati e di predisporre un elenco di idonei da

sottoporre al Consiglio di amministrazione che provvederà alla successiva nomina.

 Conferimento e durata dell’incarico

La procedura di cui al presente avviso non determina la formazione di alcuna graduatoria. Tra

i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, come risultante dall’istruttoria condotta dalla

Commissione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà all’individuazione del

candidato a cui conferire l’incarico. La durata dell’incarico decorrerà dalla data della delibera

di conferimento del C.d.A., o dalla data della presa di servizio, ove successiva, e per un

periodo d i c i n q u e a n n i .

Relativamente alla durata del Consiglio di Amministrazione, si precisa (art. 6 dello statuto

dell’Istituto) che i consiglieri durano in carica 5 anni.

 Avvisi e comunicazioni relativi alla procedura

Tutti gli avvisi relativi alla procedura sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Istituto dei

ciechi della Sardegna http://www.istitutociechisardegna.it ed hanno valore di comunicazione a

gli effetti di legge.

Trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto dei Ciechi della Sardegna

“Maurizio Falqui.

La procedura è finalizzata unicamente all’assunzione a cui fa riferimento il presente

avviso.

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di cui al presente avviso e

per i quali è fornita l’informativa allegata al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno

2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR). Per quanto non

espressamente previsto dal presente avviso si applica la normativa nazionale vigente in

materia.

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa ed alle

disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti in materia.