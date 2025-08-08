Istituto dei ciechi Maurizio Falqui, manifestazione d’interesse per l’incarico di direttore – Comunicato stampa

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 AVVISO
MANIFESTAZIONE
CONFERIMENTO
D’INTERESSE
DELL’INCARICO
DIRETTORE
DELL’ISTITUTO DEI CIECHI DELLA SARDEGNA “MAURIZIO
FALQUI”.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio
Falqui”, in esecuzione della delibera n. 3/2025 del 05/08/2025 dallo stesso adottata, rende
intende
procedere
all’acquisizione
manifestazioni
d’interesse
l’individuazione della figura del Direttore.
Premessa
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 /2025 del 0 5 / 0 8 / 2 0 2 5
con la quale è stata indetta una selezione per la nomina del Direttore;
la quale è stato approvato lo Statuto dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio
Falqui”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 5/38 del
ciechi della Sardegna
Maurizio Falqui”. Legge regionale n. 23/2005 / Decreto del
Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 “Regolamento di attuazione della legge
regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona).
Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Modifiche
dello Statuto” e il relativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Richiamato l’art. 6 del succitato Statuto il quale all’art. 6 lettera b) stabilisce, tra le
funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore;
Richiamato altresì, l’art. 10 dello Statuto il quale stabilisce: “Il direttore è nominato
dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda tra i soggetti in possesso di laurea, con
esclusione di laurea triennale, e che abbiano competenze giuridico-amministrative o che
abbiano maturato rilevanti esperienze in tema di gestione e direzione amministrativa di
enti, aziende e associazioni pubbliche e private operanti nel campo di azione dell’Azienda.
Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a
quella del consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il mandato dello
stesso consiglio. L’incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro
dipendente o autonomo.
Il direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
dell’Azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di
Amministrazione e della loro realizzazione”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 41/11 del
Presidenza, il compito di predisporre una proposta di modifica dello statuto, da sottoporre
all’adozione del nuovo Consiglio di amministrazione e alla successiva approvazione della
Giunta regionale, al fine della determinazione dei requisiti del Direttore, della procedura
di selezione, di nomina, delle attribuzioni e del relativo compenso;
Tenuto conto che ad oggi non risulta ancora attuata la modifica dello statuto di cui
Visto altresì il parere non vincolante pervenuto dalla Direzione Generale delle politiche
selezione del Direttore dell’Istituto dei ciechi”;
Richiamata la delibera del C.dA. n. 2/2025 del 05/08/2025 di approvazione del bilancio,
con nota integrativa del revisore;
Preso atto che il costo del Direttore troverà copertura con finanziamenti RAS e con fondi
propri come da bilancio.
Tutto ciò premesso
Oggetto
Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina,
mediante stipula di un contratto di diritto privato a tempo determinato, della durata
massima coincidente con quella dell’attuale Consiglio di amministrazione, pari a cinque
anni, di Direttore dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”. Al Direttore è
attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto Sanità.
La manifestazione d’interesse è aperta a tutti coloro che possiedono i requisiti ed il profilo
richiesti dal presente avviso, non ha natura concorsuale e non dà luogo ad alcun impegno
all’assunzione da parte dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”. La
procedura di cui al presente avviso non determina la formazione di alcuna graduatoria.
Selezione e compiti del Direttore
Il Direttore sarà responsabile della gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa
dell’Azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di
Amministrazione e della loro realizzazione.
Dovrà svolgere funzioni di reclutamento e gestione del personale, gestione risorse
pubbliche, attuazione delle attività di messa in sicurezza, restauro e rifunzionalizzazione
dell’Istituto dei Ciechi, attivazione di collaborazione con altri enti e istituti pubblici,
potenziamento dei servizi attualmente in essere e attivazione di nuovi servizi finalizzati al
benessere del soggetto con disabilità visiva e censimento e gestione del patrimonio
immobiliare.
La selezione, relativamente alle candidature che perverranno entro i termini assegnati e
che risultino essere in possesso di tutti i requisiti prescritti, avverrà attraverso la
valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, tramite esame dei
curricula, titoli e esperienze lavorative. Saranno in particolare oggetto di valutazione:
l’esperienza maturata presso le pubbliche amministrazioni per almeno cinque anni
con qualifica per la quale è richiesto come titolo minimo di accesso la laurea;
l’esperienza maturata in aziende o enti che operano nell’ambito dei servizi
alla persona;
l’esperienza gestionale inerente ruoli apicali in strutture organizzative
complesse;
la capacità di lavorare per obiettivi, gestendo le priorità, gestendo e motivando
un gruppo di lavoro articolato;
il possesso di eventuali altri titoli aggiuntivi oltre la laurea.
Requisiti per l’ammissione alla procedura
Il candidato deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ordine generale:
a) diploma
laurea
vecchio
ordinamento,
laurea
specialistica,
laurea
magistrale o magistrale a ciclo unico;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente
normativa in materia;
e) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato,
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di
lavoro;
f) non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di
responsabilità della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire
la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, tenuto conto
delle peculiarità dell’incarico conferibile;
g) non essere collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire
incarichi di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012, da leggersi in combinato disposto con l’art. 33, comma 3 del D.L. n.
223/2006, convertito in legge n. 248/2006;
h) non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità previste dal D.lgs. 8 aprile
2013, n. 39;
i) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile
2013, n. 39;
l) di e s s e r e d i p e n d e n t e d i r u o l o presso una pubblica amministrazione
per almeno cinque anni, con qualifica per la quale è richiesto come titolo minimo
di accesso la laurea, e che abbia maturato rilevanti esperienze in tema di gestione e
direzione amministrativa di enti, aziende e associazioni pubbliche, e con
comprovata esperienza professionale avendo svolto incarichi specifici e/o di alta
professionalità e coordinamento;
m) di essere consapevole che il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto di
diritto privato, e avrà una durata non superiore a quella del consiglio di
amministrazione con incarico a tempo pieno e determinato ed incompatibile con
qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo;
I requisiti di cui ai punti da a) a i) devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della
manifestazione di interesse mentre i requisiti di cui ai punti da l) a m) dovranno
obbligatoriamente sussistere ai fini del conferimento dell’incarico. Il venire meno dei
requisiti di cui al presente articolo in corso di rapporto ne determina la cessazione
immediata.
Requisiti specifici
Ai fini del conferimento dell’incarico i candidati dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche professionali:
competenza giuridico-amministrative o che abbiano maturato rilevanti esperienze in
tema di gestione e direzione amministrativa di enti, aziende e associazioni
pubbliche e private operanti nel campo di azione dell’azienda;
capacità nell’organizzazione, coordinamento e gestione del personale;
capacità di perseguimento degli obiettivi dell’ente che bandisce e del rispetto delle
regole di etica e di trasparenza adottate dall’ente;
capacità di elaborazione, controllo e valutazione di programmi complessi
capacità di comunicazione personale e istituzionale e ottima capacità di inserimento
in contesti complessi, pubblico-privati;
conoscenza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.
81/2008) e della normativa sugli appalti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n.
36/2023).
Presentazione della candidatura
I candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in carta
semplice, corredata dal proprio curriculum vitae, entro le ore 23:59 del 31 agosto 2025,
mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
seguente
indirizzo:
dalla dicitura: “Avviso per ricoprire l’incarico di Direttore dell’Istituto dei ciechi della
Sardegna “Maurizio Falqui”.
L’Azienda non è responsabile per il mancato o tardivo recapito delle manifestazioni di
interesse imputabile a disguidi tecnici, caso fortuito o forza maggiore.
Nella manifestazione di interesse i candidati devono dichiarare espressamente il
possesso dei requisiti generali e speciali.
Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:
il curriculum vitae formativo professionale in formato europeo, datato e firmato
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 (con formula di
responsabilità ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000) contenente la descrizione
dell’esperienza formativa e professionale maturata da cui si evincano i requisiti
generali e speciali;
dichiarazione relativa all’assenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità;
dichiarazione relativa allo status di lavoratore attivo o in quiescenza e di
raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio;
copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità in caso di
sottoscrizione con firma autografa.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii., e dell’art. 65 del D.Lgs.
n. 82/2005, e ss.mm.ii., nel rispetto delle modalità di trasmissione prescritte, la
manifestazione di interesse e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte
mediante una delle forme di firma digitale previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii o mediante firma autografa (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata
scansione di un documento d’identità in corso di validità).
Tutte le informazioni richieste dovranno essere fornite in forma chiara e completa di tutti
gli elementi utili a consentire il controllo e la verifica della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Il termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande
inviate entro la data e l’orario di scadenza. Dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare l’inoltro della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione
di altri documenti a corredo della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche
o aggiunte. Se
richiesto da
particolari necessità istruttorie,
saranno possibili
comunicazioni individuali tramite email/PEC personale del candidato.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella
domanda di ammissione al selezione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la
valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione. I titoli valutabili sono i seguenti: a) titoli di
studio universitari; b) abilitazioni professionali; c) titoli di carriera e di servizio.
Titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quello richiesto per l’ammissione
alla selezione, per i quali può essere attribuito il punteggio dato dalla sommatoria
risultante dall’attribuzione dei punteggi parziali secondo quanto di seguito
stabilito. La valutazione dei titoli universitari, con esclusione del titolo utilizzato
per soddisfare il requisito di cui al precedente punto 3, lettera a) del presente bando
viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
Laurea di primo livello: 2 punti;
Laurea specialistica : 2 punti;
Diploma di laurea, laurea magistrale a ciclo unico: 4 punti;
Master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari, o titoli equipollenti richiesti per l’ammissione al
selezione, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno fino
a un massimo di 3 punti;
Master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari, o titoli equipollenti richiesti per l’ammissione al
selezione, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno fino
a un massimo di 5 punti;
Diploma di specializzazione (DS): 3 punti;
Dottorato di ricerca (DR): 6 punti I titoli di studio universitari sono valutabili
esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le
Università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative
pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito il punteggio
complessivo risultante dalla sommatoria dei periodi di servizi/carriera di seguito
riportati. I titoli di carriera e di servizio valutabili sono i seguenti:
rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con
effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui
accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio
universitari richiesti per l’accesso alla selezione, per i quali è attribuibile un
punteggio massimo di 1 punto per anno,
anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con
incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio di 2
punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli
dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai
fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa;
incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale (incarichi
di posizione organizzativa, di alta professionalità, di coordinamento di strutture)
conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica di
appartenenza, sia di altri soggetti pubblici su designazione dell’amministrazione
pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un 0,5 punti per anno.
I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso
Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, Autorità indipendenti ovvero
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Organi
costituzionali o di rilevanza costituzionale, Autorità indipendenti ovvero amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quelli a
tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di
lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di
lavoro prestato.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i
seguenti principi:
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese
intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più
favorevole al candidato;
qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di
ciascun rapporto di lavoro subordinato saranno valutati in carenza del giorno di
inizio e di fine un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio e di fine un
solo giorno dell’anno.
– Nomina della Commissione
Nel rispetto del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm., e del D. Lgs 30 marzo 2021, n.
165, la Commissione esaminatrice della selezione è nominata con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione. La Commissione è composta da un Presidente e due
componenti, scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche (uno dei quali in servizio
presso il Comune di Cagliari, l’altro presso la Regione Autonoma della Sardegna)
nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto della selezione. Può
comprendere anche soggetti collocati in quiescenza nei limiti di cui all’art. 9, comma 9 del
D.P.R 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da
personale dell’Istituto dei ciechi della Sardegna. La Commissione esaminatrice è
composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all’art. 57, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Commissione avrà il compito di
esaminare i curricula presentati dai candidati e di predisporre un elenco di idonei da
sottoporre al Consiglio di amministrazione che provvederà alla successiva nomina.
Conferimento e durata dell’incarico
La procedura di cui al presente avviso non determina la formazione di alcuna graduatoria. Tra
i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, come risultante dall’istruttoria condotta dalla
Commissione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà all’individuazione del
candidato a cui conferire l’incarico. La durata dell’incarico decorrerà dalla data della delibera
di conferimento del C.d.A., o dalla data della presa di servizio, ove successiva, e per un
periodo d i c i n q u e a n n i .
Relativamente alla durata del Consiglio di Amministrazione, si precisa (art. 6 dello statuto
dell’Istituto) che i consiglieri durano in carica 5 anni.
Avvisi e comunicazioni relativi alla procedura
Tutti gli avvisi relativi alla procedura sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Istituto dei
ciechi della Sardegna http://www.istitutociechisardegna.it ed hanno valore di comunicazione a
gli effetti di legge.
Trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto dei Ciechi della Sardegna
“Maurizio Falqui.
La procedura è finalizzata unicamente all’assunzione a cui fa riferimento il presente
avviso.
I dati personali forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di cui al presente avviso e
per i quali è fornita l’informativa allegata al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR). Per quanto non
espressamente previsto dal presente avviso si applica la normativa nazionale vigente in
materia.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa ed alle
disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti in materia.
(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 AVVISO