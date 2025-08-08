foto REGIONE – distretto florovivaistico delle Marche

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 NASCE IL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DELLE MARCHE. UN VOLANO DI SVILUPPO TERRITORIALE. 130 AZIENDE ADERENTI.
È stato presentato questa mattina a Grottammare, nella sala Kursaal, il Distretto florovivaistico delle Marche, alla presenza del sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D’Eramo e dell’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini.
Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi e Giordano Nasini direttore Coldiretti Ascoli Fermo.
Fotoreporter Maurizio Rillo
Ufficio stampa Giunta Regione Marche
60125 Ancona
________________________________
(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 NASCE IL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DELLE MARCHE. UN VOLANO DI SVILUPPO TERRITORIALE. 130 AZIENDE ADERENTI.