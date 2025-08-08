Close Menu
Trending
venerdì 8 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Cancello ingresso ex Chimica Arenella. Dichiarazione di Natale Puma

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 “Porgo il mio ringraziamento all’assessore Brigida Alaimo ed al personale
degli uffici tecnici per aver consentito la posa di un cancello
all’ingresso della ex Chimica Arenella. Questo, rappresenta un passo
concreto e necessario per il controllo degli accessi ad un’area che – negli
anni – è stata dimenticata ed abbandonata, trasformata in discarica
abusiva. Questo intervento, non solo tutelerà i resti materiali e la
memoria industriale, ma contribuirà a ridurre i costi sociali e ambientali
legati alla pulizia e al ripristino, rappresentando – di fatto – un atto di
rispetto verso i residenti e le realtà associative del quartiere che da
tempo chiedevano maggiore decoro e sicurezza”.
Lo ha detto il consigliere comunale, Natale Puma.
Fabio Citrano
Ufficio Stampa
Comune di Palermo

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl