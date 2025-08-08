[Comune Palermo] Cancello ingresso ex Chimica Arenella. Dichiarazione di Natale Puma

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 “Porgo il mio ringraziamento all’assessore Brigida Alaimo ed al personale
degli uffici tecnici per aver consentito la posa di un cancello
all’ingresso della ex Chimica Arenella. Questo, rappresenta un passo
concreto e necessario per il controllo degli accessi ad un’area che – negli
anni – è stata dimenticata ed abbandonata, trasformata in discarica
abusiva. Questo intervento, non solo tutelerà i resti materiali e la
memoria industriale, ma contribuirà a ridurre i costi sociali e ambientali
legati alla pulizia e al ripristino, rappresentando – di fatto – un atto di
rispetto verso i residenti e le realtà associative del quartiere che da
tempo chiedevano maggiore decoro e sicurezza”.
Lo ha detto il consigliere comunale, Natale Puma.
Fabio Citrano
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
