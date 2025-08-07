CONTIENE FOTO# CARABINIERI ARRESTANO AUTORI DI UNA TRUFFA AI DANNI DI UNA DONNA DI 94 ANNI.

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

CARABINIERI ARRESTANO AUTORI DI UNA TRUFFA AI DANNI DI UNA DONNA DI 94 ANNI.

Nei giorni scorsi, a Campagnano di Roma (RM), i Carabinieri della Sezione

Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 31enne

originario del Bangladesh e un ragazzo italiano, residente nellarea

metropolitana di Napoli, gravemente indiziati del reato di truffa, commesso

ai danni di unanziana di 94 anni. I due sono stati fermati e trovati in

possesso di tutti i soldi che aveva in casa lanziana donna, i gioielli in

oro, compresa la fede nuziale e la carta bancomat con cui, pochi minuti

dopo, hanno effettuato il prelievo di diverse migliaia di euro.

Il raggiro è avvenuto a Nepi (VT), purtroppo, con lormai consolidata

tecnica di telefonare allanziana sfruttando le proprie vulnerabilità

affettive per farla cadere nella trappola.

In particolare, secondo quanto riportato lucidamente dalla 94enne nella

denuncia presentata presso la locale Stazione Carabinieri, una voce maschile

giovane aveva effettuato una telefonata sul telefono fisso della donna,

presentandosi con il vero nome del nipote  evento tipico in questo tipo di

truffa. La signora, in un primo momento si accorge di qualcosa di strano,

perché non ne riconosce immediatamente la voce ma in un secondo momento cede

allabilità dei truffatori, perché attribuisce il cambiamento di voce al

timore e alla preoccupazione per quanto stava accadendo. La voce al telefono

infatti ha raccontato di avere avuto un problema con un pagamento

elettronico di 300 Euro ma, poiché il movimento di denaro non era andato a

buon fine, la cosa era passata alla Polizia Postale, motivo per cui

avrebbe dovuto pagare 8000 Euro. Il nipote chiede allora alla donna

anziana quanti soldi abbia in casa, aggiunge di essere a conoscenza che ha

anche delloro e se abbia la carta Bancomat con il pin, perché se non avesse

pagato sarebbe intervenuta la Polizia Postale anche nei suoi confronti con

un sequestro. La malcapitata risponde di avere solamente 600 euro in

contanti e i gioielli che aveva addosso, tra cui la fede nuziale. A questo

punto viene rassicurata dal finto nipote che le dice che loro sarebbe stato

depositato in una cassetta di sicurezza e riconsegnato alla fine di tutto.

Nel frattempo la malcapitata è stata confusa ulteriormente da un complice

che le ha dettato una serie di numeri, tra cui il numero di una cassetta di

sicurezza, codici di sicurezza ecc  la tattica infatti è quella di tenere

lanziana vittima quanto più possibile al telefono sia per evitare che possa

chiamare i veri familiari ed accorgersi della truffa, sia per dare il tempo

al complice presente in zona di potersi recare allindirizzo per il ritiro

dei contanti e dei gioielli. Quasi alla fine della telefonata, le chiede di

mettere tutti i soldi, loro, il Bancomat e il suo telefono cellulare in una

busta di plastica e le comunica che di lì a poco sarebbe passato un certo

Luca, agente della Polizia Postale, al quale avrebbe dovuto consegnare la

busta. Pochi minuti dopo si presenta effettivamente alla porta della signora

un ragazzo, con il nome di Luca, al quale lanziana consegna la busta che

aveva preparato. La signora ricorda bene il fantomatico Luca e lo descrive

minuziosamente ai Carabinieri  di giovane età, forse neanche 18 anni,

carnagione chiara, magro, molto più alto di me, capelli corti castani

pettinati su in alto, indossava una maglietta di colore scuro con una

scritta, credo di colore bianco, con sé aveva un borsello legato al polso –

aggiunge anche qualora rivedesse il giovane sarebbe senza dubbio in grado di

riconoscerlo.

Le indagini e larresto

Tutto inizia quando il Comandante della Stazione di Nepi (VT) viene

informato dal alcuni concittadini che stava circolando nel paese una Fiat

500x, di colore grigio, con due strani soggetti a bordo, uno di carnagione

più scura e un altro di carnagione più chiara, che, probabilmente, stavano

in loco per fare delle truffe. Da quel momento partono subito le ricerche,

la nota viene immediatamente diffusa alla Centrale Operativa della Compagnia

di Civita Castellana, che la dirama alle centrali vicine, tra cui quella di

Bracciano, territorio in cui saranno successivamente fermati gli autori. I

Carabinieri della Sez. Radiomobile di Bracciano, ricevuta la nota, si

dirigono immediatamente verso la SS2 bis, frequente direzione di fuga dei

malviventi dal viterbese verso la Capitale, qui intercettano la 500x della

nota e ne arrestano la marcia. A bordo cerano i soggetti segnalati poco

prima, alla guida un uomo e sul lato passeggero un ragazzo. Entrambi vivono

nellarea Metropolitana di Napoli, da cui sono partiti per commettere la

truffa.

Iniziano le operazioni, entrambi i soggetti, così come lautovettura con cui

sono stati fermati, vengono perquisiti. Uno dei Carabinieri rinviene un

borsello con allinterno 7.700 Euro in contanti, gioielli in oro, una carta

bancomat e un telefono cellulare. Inizia immediatamente lo scambio

info-operativo tra i Carabinieri di Bracciano con i colleghi di Nepi per

verificare se effettivamente quanto rinvenuto corrisponda a quanto sottratto

allanziana malcapitata. Il telefono, la carta bancomat e tutti i monili in

oro corrispondevano perfettamente, solamente i contanti sono molti di più di

quelli consegnati dalla signora, ma a seguito di un riscontro con la Banca

si è scoperto che i truffatori, una volta prelevata la busta di plastica

dallanziana, si erano immediatamente recati a fare due prelievi allo

sportello Bancomat, uno da 2000 Euro e uno da 5000 Euro. Ricostruita nel

dettaglio la dinamica degli eventi, entrambi i soggetti sono stati arrestati

e accompagnati presso le locali case circondariali a disposizione

dellautorità giudiziaria.

Malgrado lamarezza per la tragica vicenda, lepilogo è stato il momento più

bello – restituire il maltolto ai figli dellanziana signora che nel

frattempo si erano recati in caserma. Entrambi hanno manifestato stupore e

gratitudine per la rapidità e la professionalità dei Carabinieri.

Le indagini sulla vicenda sono tuttora in corso, alla ricerca dei complici

degli autori materiali della truffa, al fine di ricostruire la rete

criminale che opera dietro questa sentita tipologia di delitti.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

