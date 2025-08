SPETTACOLO DAL VIVO, PD: DA MOLLICONE BASSA PROPAGANDA E RANCORE, GOVERNO PUNTA A OCCUPAZIONE POLITICA

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

“Ancora una volta, l’onorevole Mollicone trasforma il suo ruolo istituzionale in un pulpito di bassa propaganda e rancore. Il suo intervento in Aula oggi ha nuovamente negato l’evidenza dei ritardi, delle mancanze e delle scelte scellerate che questo governo sta portando avanti nel settore dello spettacolo dal vivo.” Lo dichiarano in una nota i deputati del Partito Democratico della commissione cultura della Camera, che denunciano un clima di attacchi politici sistematici e una gestione autoritaria del comparto culturale. “Da presidente della Commissione Cultura, Mollicone dovrebbe assumere atteggiamenti istituzionali, non mentire al Parlamento. Dovrebbe guardare al presente e al futuro, e smetterla di usare ogni intervento per attaccare chi ha governato prima di lui. Fdi è al Governo da quasi tre anni, è ora che prenda atto della realtà e si assuma le proprie responsabilità: teatri penalizzati perché ritenuti politicamente ‘non allineati’, territori schiacciati sotto imposizioni calate dall’alto, sovrintendenti imposti contro la volontà delle amministrazioni locali e un conflitto costante che sta disgregando il sistema culturale nazionale. Ciò che sta accadendo nel mondo dello spettacolo è molto grave. Si sta piegando la cultura al controllo politico e ideologico. Noi non staremo a guardare: continueremo a denunciare ogni abuso e a difendere l’autonomia della cultura e il rispetto delle istituzioni”.

