(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 OPZIONE DONNA, APPENDINO A DURIGON: MA QUALE CALO FISIOLOGICO, L’AVETE MASSACRATA

“Con voi, quando si tratta di aiutare davvero gli italiani, i soldi non ci sono mai. Come per le pensioni: avete massacrato Opzione Donna e che oggi Durigon in un’intervista ci dica che c’è un calo fisiologico è assurdo: ma quale calo fisiologico, l’avete resa inutilizzabile e ora le donne non riescono ad usarla. Ripristinatela com’era e vedrete che funzionerà, per usare un termine che tanto vi piace.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera