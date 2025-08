Le Nazioni Unite lodano il ruolo del Marocco nel dialogo interlibico

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

La rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Libia e capo dell’UNSMIL, Hanna Serwaa Tetteh, ha elogiato il Marocco per il suo ruolo di “partner molto importante” nel facilitare il dialogo tra le fazioni libiche. L’apprezzamento è stato espresso a Rabat, dopo un incontro con il Ministro degli Affari Esteri marocchino, Nasser Bourita.

Un partner cruciale per la pace in Libia

In un comunicato stampa, Tetteh ha espresso la sua “profonda gratitudine” al Regno per il suo impegno costante nel promuovere il processo politico in Libia e per il supporto fornito all’UNSMIL. Ha sottolineato che il Marocco è stato fondamentale nel superare fasi “cruciali” del percorso verso un accordo e un consenso tra le parti in conflitto.

La rappresentante ONU ha descritto l’attuale momento in Libia come “particolarmente delicato”, evidenziato dalle recenti tensioni a Tripoli e dalle sfide relative alle elezioni municipali. Ha aggiunto che le Nazioni Unite stanno lavorando attivamente con gli attori libici per definire una nuova tabella di marcia politica.

Verso una soluzione duratura

In questo contesto, Tetteh ha ribadito l’impegno dell’UNSMIL a continuare a collaborare con i libici, sostenuta dal Marocco e dalla comunità internazionale, per trovare una soluzione duratura alla crisi. Il riconoscimento del ruolo del Marocco sottolinea l’importanza della sua diplomazia e del suo impegno nel promuovere la stabilità regionale.