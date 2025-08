Nota sostegno sindaci ad Agrusti

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Preg.mo

Michelangelo Agrusti

Presidente della Fondazione Pordenonelegge

Palazzo Badini – II piano

Via Mazzini, 2

33170 – PORDENONE

Oggetto: nota di sostegno.

Pregiatissimo Presidente Agrusti,

con la presente i sottoscritti Sindaci intendono manifestarLe la più sentita vicinanza a

seguito degli articoli usciti sulla stampa in data odierna.

In questi anni alla guida della Fondazione Lei è sempre stato garante dei Valori di democrazia

e libertà e, pertanto, intendiamo sostenere con forza la bontà del Suo operato.

Noi che facciamo politica sui territori non possiamo che condannare atti simili che sono simbolo

non solo di scorrettezza istituzionale ma rischiano, soprattutto, di rovinare le istituzioni democratiche.