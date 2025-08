(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 Potenza, 4 agosto 2025

Nero su Bianco – L’occhio di Horo

Protagoniste del romanzo di Maria Luisa De Stradis, autopubblicato su Amazon, tre donne

provenienti da contesti diversi, ma che hanno in comune sentimenti e passioni. Una storia

di destini incrociati in cui non mancano tensioni e colpi di scena.

Tre donne provenienti da contesti diversi, con culture diverse, modi di vivere diversi ma

che hanno molto in comune: i sentimenti, sia positivi che negativi, che le porteranno a

combattere contro i tiri mancini della vita.

Sono loro le protagoniste del romanzo “L’occhio di Horo” di Maria Luisa De Stradis, che

nel suo romanzo autopubblicato su Amazon, descrive il rapporto complicato tra le tre

donne, tre amiche, e i loro destini che si incroceranno e si influenzeranno in un crescendo

di situazioni e di colpi di scena. Il finale si tinge di giallo, è a sorpresa coinvolgendo il

lettore in prima persona.

Guarda Nero su bianco