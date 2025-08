(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 COMUNICATO STAMPA

Mirano, 4 agosto 2025

Conclusa la distribuzione di pastiglie antilarvali contro le zanzare

A fine luglio si è conclusa la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali, attivata dal Comune di Mirano (VE) per incentivare il contrasto della diffusione delle zanzare da parte della cittadinanza.

Oltre agli interventi larvicidi e adulticidi programmati dal Comune, che finora hanno dimostrato la loro efficacia, è infatti è essenziale che anche nelle aree private siano posti in atto tutti gli accorgimenti utili contro la proliferazione di questi insetti.

Tra questi, l’uso delle pastiglie antilarvali per trattare l’acqua che ristagna in caditoie, tombini e griglie di scarico.

Le pastiglie sono acquistabili presso i rivenditori di articoli per giardinaggio, prodotti per la disinfestazione e in vari supermercati.

Nel sito regionale https://www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi sono disponibili informazioni dettagliate sulle misure da adottare sia per proteggersi dalle punture di zanzara, che possono trasmettere malattie anche gravi chiamate arbovirosi, sia per evitare la diffusione di questi insetti.

Ufficio URP

Dott.ssa Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano