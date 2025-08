(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 *ROCCASECCA, XXX FESTIVAL INTERNAZIONALE SEVERINO GAZZELLONI: APERTURA IL 3

AGOSTO CON IL PREMIO OSCAR NICOLA PIOVANI*

*Concerto di Gala in via Roma a partire dalle ore 21*

Si alza il sipario sul Festival Internazionale Severino Gazzelloni a

Roccasecca, che quest’anno tocca la prestigiosa cifra della trentesima

edizione.

E l’apertura è degna dell’importante ricorrenza: infatti, sul palco

allestito nella centralissima via Roma, si esibirà il Premio Oscar Nicola

Piovani protagonista dello spettacolo “Note a margine”, un viaggio

emozionante tra parole e musica.

Il concerto inizierà alle ore 21, con ingresso libero. Oltre a Piovani al

pianoforte, si esibiranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso

e Vittorino Raso alle percussioni. Mentre in apertura ci sarà il

tradizionale omaggio musicale al busto di Severino Gazzelloni con il

giovanissimo talento, il flautista Emanuele Del Giudice.

“Ci prepariamo a vivere una straordinaria edizione del Festival Gazzelloni

– spiegano dall’amministrazione comunale di Roccasecca – un festival che

raggiunge la trentesima edizione, una rassegna longeva e ricca di qualità

per celebrare uno dei protagonisti della musica contemporanea mondiale come

il nostro Flauto d’Oro”.

Vi aspettiamo domenica 3 agosto, per un evento imperdibile come il concerto

di Nicola Piovani, aperto a tutti nel cuore della città. Un viaggio

emozionante tra cinema, musica e memoria attraverso il talento di un

artista che ha scritto la storia delle colonne sonore italiane”.