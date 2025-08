Lago Pantano Pignola. Lacorazza: Vicini a una svolta

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Il Consigliere del Pd: Anche grazie al nostro tenace lavoro, di interlocuzioni e sollecitazioni, si avvicina la conclusione di una vicenda che va avanti da anni. Entro settembre potrebbe concludersi la procedura

“Abbiamo seguito passo dopo passo la complessa vicenda del Lago Pantano di Pignola, incastrata in vicende burocratiche che ne bloccavano i lavori e ne impedivano il rilancio”.

Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge: “Le sollecitazioni del Sindaco e dell’Amministrazione di Pignola, l’attenzione dell’assessore regionale Laura Mongiello e la sensibilità del dott. Vergari, amministratore di Api-Bas, accompagnate da un nostro tenace lavoro di costante interlocuzione, passato anche dalle commissioni consiliari alle interrogazioni, hanno portato al risultato da parte della Regione di stanziare le risorse necessarie con DGR 793/2024 e a richiedere l’acquisizione dell’area. Api-Bas dovrebbe procedere all’avviso, previo parere del Comitato di Sorveglianza e dell’Autorità di Vigilanza, e la Regione esercitare il diritto di prelazione”.

“Ieri – prosegue Lacorazza – è arrivato il nulla osta del Comitato di Sorveglianza. Manca l’ultimo parere dell’Autorità di Vigilanza in capo alla Regione Basilicata per dare il via libera ad Api-Bas per l’avviso”.

“Un ultimo nulla osta – conclude Lacorazza – che potrebbe essere dato in poco tempo, visto che il Comitato è formato da dirigenti generali, per procedere spediti verso la conclusione di una vicenda che si porta avanti da anni e che potrebbe, nel giro di un mese, al massimo entro settembre, chiudersi positivamente”.