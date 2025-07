Invito – Incontro Ministro Matteo Salvini

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 INVITO STAMPA

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. Matteo Salvini, sarà ospite di Confindustria Pesaro Urbino con l’Ing. Aldo Isi – Commissario Straordinario per il potenziamento della rete ferroviaria adriatica

📅 Venerdì 1° agosto 2025

📍 Sede di Confindustria Pesaro Urbino

Via Cattaneo 34 – Pesaro

Sarà l’occasione per un confronto con gli imprenditori del territorio per condividere strategie e prospettive legate al potenziamento della rete ferroviaria adriatica.

Al momento per i giornalisti è previsto un Punto Stampa alle ore 12.45