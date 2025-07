Trump dà alla Russia dieci giorni per concludere l’accordo con l’Ucraina, altrimenti arriveranno i dazi

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

Donald Trump ha dato alla Russia un ultimatum di dieci giorni per raggiungere un accordo con l’Ucraina, avvertendo che in caso contrario gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi sulle importazioni russe. Il presidente americano ha rilasciato questa dichiarazione ai giornalisti a bordo del suo aereo, durante un volo da Aberdeen a Washington.

“Tra 10 giorni”, ha risposto Trump quando gli è stato chiesto come avrebbe ridotto la precedente scadenza di 50 giorni per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Ha aggiunto che se l’accordo non sarà raggiunto, “imporremo tariffe e altre cose del genere”.

Il presidente ha inoltre espresso il suo scetticismo riguardo all’impatto che tali misure potrebbero avere sulla Russia, sottolineando che Mosca sembra intenzionata a proseguire la guerra. “Potrebbero avere ripercussioni su di loro o meno, ma potrebbe”, ha affermato.

L’amministrazione Trump sembra così voler mettere ulteriore pressione sulla Russia per spingerla a negoziare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina, con il ricorso a sanzioni economiche come leva di pressione.