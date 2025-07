Rai: Pd, tavolo interministeriale per risolvere precariato

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

Presentata interrogazione a Ministero del Lavoro

Il Pd ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministero del Lavoro e delle Imprese per chiedere un tavolo interministeriale per risolvere definitivamente la vicenda del precariato in Rai per oltre duecento giornalisti di trasmissioni da molti anni presenti nei palinsesti televisivi. Lavoratori ancora oggi assunti con partita Iva e senza prospettive di stabilizzazione certa.

L’interrogazione è stata firmata dai membri della commissione Lavoro della Camera, Scotto, Sarracino, Laus e dal capogruppo Pd in Vigilanza Rai, Graziano.

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/04261&ramo=CAMERA&leg=19

