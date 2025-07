Incontro tra la presidente Regione Sardegna e ASI: presto operativo il quarto Centro dell’Agenzia

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 di seguito il link alla news relativa all’incontro tra i Vertici dell’Agenzia Spaziale Italiana, il presidente Teodoro Valente, e il direttore generale Luca Vincenzo Maria Salamone, e la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

L’incontro, durante il quale si è discusso dell’avvio di investimenti strategici e lo sviluppo delle capacità scientifiche nel settore spaziale, è stato l’occasione per confermare l’imminente apertura del quarto centro operativo dell’Agenzia Spaziale Italiana, previsto nel comune di Selargius (CA), il Sardinia Deep Space Antenna Center (SDSA), un’infrastruttura di eccellenza che rafforzerà il ruolo della Sardegna nel campo dell’esplorazione e delle comunicazioni nello spazio profondo.

https://www.asi.it/2025/07/presto-operativo-a-selargius-il-quarto-centro-dellasi/

