+++AGGIORNAMENTO+++ PUGLIA, ANAS PER INCIDENTE, PROVVISORIAMENTE CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE LECCE DELLA LA SS 694 “TANGENZIALE OVEST DI LECCE” A LECCE

PUGLIA, ANAS PER INCIDENTE, PROVVISORIAMENTE CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE LECCE DELLA LA SS 694 “TANGENZIALE OVEST DI LECCE” A LECCE

coinvolti tre veicoli

Bari, 29 luglio 2025

A causa di un incidente, la carreggiata in direzione nord della SS694” Tangenziale ovest di Lecce” è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del territorio di Lecce.

Il sinistro avvenuto in prossimità del km 4,850 ha coinvolto tre veicoli, ed ha causato il ferimento di una persona.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.