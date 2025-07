(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 *Ricci: “Dazi USA sono danno insostenibile a imprese italiane. Serve piano

strategico per l’export marchigiano”*

“La notizia sui dazi è un fulmine che si abbatte sulle imprese marchigiane

ed italiane, già gravemente danneggiate in questi mesi dall’incertezza che

ha fermato o indebolito i mercati. Non è un accordo, ma una sconfitta per

l’Europa e per l’Italia, che si dimostrano dei governi deboli nei confronti

degli Stati Uniti. È un danno insostenibile per le nostre imprese. Serve un

piano strategico subito, che aiuti le imprese ad aprirsi su nuovi mercati.

C’è in gioco il futuro economico delle Marche e di tutta l’Italia”, così

Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione

Marche, a margine della prima tappa del tour ‘Ricci on the beach’, che lo

ha visto incontrare tantissime persone sulla costa anconetana, tra Marina

Dorica, Palombina, Falconara Marittima e Senigallia.