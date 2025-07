Mondiale Tbilisi 2025 – L’Italia del fioretto maschile scrive la storia: è Campione del Mondo! (comunicato e foto)

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 MONDIALE TBILISI 2025 – L’ITALIA DEL FIORETTO MASCHILE SCRIVE LA STORIA:

È CAMPIONE DEL MONDO! È IL 25° TITOLO IRIDATO PER LA SQUADRA DEI

FIORETTISTI. QUARTO POSTO PER LA SPADA FEMMINILE

QUI LE FOTO (liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della

fonte: BIZZI/Federscherma)

TBILISI – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio

Foconi, guidati dal CT Simone Vanni e dal suo staff hanno scritto la

storia. L’Italia del fioretto maschile è campione del mondo, ed è il 25°

oro iridato nella specialità, dalla prima volta, che risaliva

all’edizione di Napoli 1929, fino all’ultima prima di oggi, nel 2022 al

Cairo, quando l’attuale Capo delegazione Daniele Garozzo era al posto di

Pippo Macchi (al suo primo titolo), in un team che per tre/quarti era lo

stesso che ha trionfato oggi all’Olympic Palace di Tbilisi.

La quinta giornata del Mondiale 2025 in Georgia fa così suonare le note

dell’Inno di Mameli dopo una giornata meravigliosa per gli azzurri, che

battono 43-42 gli Usa dopo una finale incredibilmente emozionante e

tinta d’azzurro.

Finisce ad un passo dal podio il team di spada femminile (Rossella

Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk) che

chiude in quarta posizione.

L’Italia dei fiorettisti è campione del Mondo

Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso

Marini e Alessio Foconi, dopo il debutto vittorioso di ieri contro la

Croazia (45-30), oggi ha superato per 45-20 Singapore negli ottavi e,

con la stessa grinta, ha dominato anche il quarto di finale contro la

Polonia, sconfitta con il punteggio di 45-36. In semifinale, un’altra

prova di forza per i ragazzi del CT Simone Vanni, che hanno battuto

45-30 la Francia, nella stessa sfida che un mese fa era valsa l’oro

all’Europeo di Genova e che oggi ha consegnato all’Italia il pass per la

finale contro gli Stati Uniti. Un match di alti e bassi quello

conclusivo con grandissime emozioni che ha visto gli azzurri festeggiare

per 43-42 contro gli USA e regalarsi il titolo di campioni del mondo, a

poco più di un mese dall’oro Europeo di Genova.

Le parole dei campioni

Grande gioia per gli azzurri: “_Vi dobbiamo annunciare una cosa: Siamo

Campioni del Mondo_”, l’urlo del quartetto.

Il capitano Alessio Foconi: “_Siamo tornati Campioni del Mondo, l’ultimo

al Cairo 2022. Siamo stati bravissimi a reggere per tutto il match. Ci

fidiamo l’uno dell’altro e questo vuol dire fare squadra. Una cosa

bellissima. Guillaume sapeva bene i punti di forza di Massialas e li ha

sfruttati al meglio nell’ultima frazione. Bellissimo così_”.

Così Bianchi dopo l’ultima stoccata: “_Sono molto contento di come ho

approcciato questa finale. Mi sto pian piano rendendo conto di cosa è

successo, sono felicissimo. Con un avversario contro cui mi ci trovo

male storicamente, nell’ultima frazione, era difficile chiudere bene ma

sono contento di come ho risolto le difficoltà e il tempo mi ha aiutato.

Sono orgoglioso di aver difeso il vantaggio e festeggiare quest’oro con

i miei compagni_”.

La gioia di Tommaso Marini: “_Sono molto molto felice perché vincere un

Mondiale è sempre bello e vincere con persone alle quali vuoi bene lo

rende ancora più speciale. Abbiamo dimostrato di essere una squadra,

siamo sempre molto uniti e compatti anche nei momenti di difficoltà

siamo duri e questo è il nostro punto più forte_”.

Primo oro iridato per Filippo Macchi: “_Sono contento perché è stata una

stagione pazzesca. Abbiamo vinto tutte le gare tranne una prova di

Coppa. Finiamo da numero 1 del ranking mondiale, Campioni del Mondo e

d’Europa, il livello espresso oggi ci dimostra che questi sono i nostri

palcoscenici. Abbiamo vinto quindi il nostro voto è 10_”.

L’emozione del CT Simone Vanni dopo la sua prima vittoria in un Mondiale

da commissario tecnico del fioretto olimpico: “_Sono davvero molto

contento perché questo è il nostro vero valore e dovevamo dimostrarlo.

Lo abbiamo fatto alla grande con una finale difficile da vincere con

alti e bassi. Essere rimontati è sempre più difficile ma tutti e quattro

hanno tirato fuori un grandissimo carattere_”.

Quarto posto per le spadiste

Il team azzurro delle spadiste, guidato dal Commissario tecnico Dario

Chiadò, chiude invece al quarto posto, sconfitto nella finale per il

bronzo dalla Corea.

Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria

Kowalczyk avevano esordito ieri con un netto 45-11 all’Olanda e oggi, in

un ottavo di finale insidioso ma sempre dominato, hanno superato 38-23

Hong Kong. Ancor più autoritaria è stata la prestazione dei quarti

contro l’Estonia, battuta con un 42-27 da un’Italia perfetta. Lo stop è

arrivato in semifinale, nella rivincita della finale olimpica di Parigi

2024, contro la Francia, che stavolta si è imposta per 45-32. Le

azzurre, pur lottando punto a punto, sono però uscite sconfitte con il

risultato di 37-31 dalla sfida per il terzo posto contro la Corea,

chiudendo così in quarta posizione.

Le altre specialità

Sempre nel sabato georgiano sono andate in scena anche le fasi

preliminari delle ultime due gare individuali, quelle di spada maschile

e sciabola femminile, in cui è stato stabilito che domani l’Italia sarà

in gara a ranghi completi, con otto portacolori in tutto.

Tra gli spadisti, erano già ammessi per diritto di ranking al tabellone

principale Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, e già al primo turno

odierno, con un doppio en plein di vittorie nella fase a gironi, sono

riusciti a raggiungerli anche Matteo Galassi e Valerio Cuomo. Per

entrambi gli azzurri in pedana oggi, sei vittorie in altrettanti assalti

sono valsi la qualificazione per la giornata clou di domani.

Avanzano in blocco al tabellone principale anche le quattro

sciabolatrici azzurre. Michela Battiston era qualificata di diritto;

Eloisa Passaro e Mariella Viale, grazie a un’ottima fase a gironi,

l’hanno raggiunta immediatamente, mentre a Chiara Mormile è servita la

vittoria di un turno preliminare, contro l’uzbeka Dayibekova, per

completare il plotone italiano che sarà in pedana domani.

Nella giornata di domani inizieranno anche le gare a squadre di sciabola

maschile e fioretto femminile.

Il team degli sciabolatori debutterà ai sedicesimi di finale: Luca

Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre sfideranno la

Thailandia.

Pass di diritto, invece, per la formazione delle fiorettiste: la squadra

composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice

Volpi, essendo testa di serie numero 1, salterà il primo turno e non

sarà in pedana domani, attendendo direttamente negli ottavi di finale,

lunedì, contro la vincente di Romania-Austria.

Foto, interviste e racconti della delegazione azzurra a Tbilisi sono

disponibili sui social della FIS e sulla nuova piattaforma OTT “Assalto

– La TV della scherma” [1], disponibile gratuitamente su app e siti web

previa semplice registrazione.

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – FIORETTO MASCHILE A SQUADRE | 26

LUGLIO

Qui i risultati [2]

Classifica (36): 1. ITALIA (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo

Macchi, Tommaso Marini), 2. Usa, 3. Ungheria, 4. Francia.

Finale

ITALIA b. Stati Uniti 43-42

Semifinali

ITALIA b. Francia 45-30

Stati Uniti b. Ungheria 45-39

Quarti di finale

ITALIA b. Polonia 45-36

Ottavi di finale

ITALIA b. Singapore 45-20

Tabellone da 32

ITALIA b. Croazia 45-30

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – SPADA FEMMINILE A SQUADRE | 26

LUGLIO

Qui i risultati [3]

Classifica (38): 1. Francia, 2. Ain, 3. Corea, 4. ITALIA (Rossella

Fiamingo, Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio).

Finale

Francia b. Ain 41-32

Finale bronzo

Corea b. ITALIA 37-31

Semifinali

Francia b. ITALIA 45-32

Ain b. Corea 45-35

Quarti di finale

ITALIA b. Estonia 42-27

Ottavi di finale

ITALIA b. Hong Kong 38-23

Tabellone da 32

ITALIA – Olanda 45-11

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – SPADA MASCHILE INDIVIDUALE,

PRELIMINARI | 26 LUGLIO

Qui i risultati [4]

Tabellone da 64 (domani)

Cuomo (ITA) – Matsumoto (Jpn)

Di Veroli (ITA) – Favre (Sui)

Galassi (ITA) – Rubes (Cze)

Santarelli (ITA) – Tulen (Ned)

Fase a gironi

Matteo Galassi: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i

gironi)

Valerio Cuomo: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i

gironi)

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDULE,

PRELIMINARI | 26 LUGLIO

Qui i risultati [5]

Tabellone da 64 (domani)

Passaro (ITA) – Karimova (Aze)

Viale (ITA) – Sullivan (Usa)

Mormile (ITA) – Balzer (Fra)

Battiston (ITA) – Hernandez (Esp)

Tabellone preliminare

Mormile (ITA) b. Dayibekova (Uzb) 15-12

Fase a gironi

Eloisa Passaro: cinque vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i

gironi)

Mariella Viale: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i

gironi)

Chiara Mormile: tre vittorie, tre sconfitte

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [6]

Links:

——

[1]

https://tv.sportface.it/collections/4ee4378f-29b0-40d1-855f-f4bce3846a0c

[2]

https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/E96758AE77EB47779C6CE03931C0030C/0EAC8D5AB6764E4995D187C0EB830214

[3]

[4]

https://www.fencingtimelive.com/pools/scores/2AFBEFA7B99A4EC38869E55D1FDE53E6/DAA5EF4BADDC458B9505F20311E8320E

[5]

[6] http://www.federscherma.it