(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Difesa. Chiesa (FdI): da Ministero smentita chiara, grillini in malafede o incapaci di comprendere un testo?

“Come ha sottolineato il ministero della Difesa, smentendo ogni ricostruzione a riguardo, non verrà data alcuna autorizzazione all’export di armamenti dall’Italia verso Israele. Nonostante una tale smentita sia stata diffusa su tutta le agenzie di stampa, il Movimento Cinque Stelle, che evidentemente non legge le agenzie o sembra non comprenderle, si ostina a rilanciare una fake news in merito a presunti nuovi accordi di collaborazione con le forze armate di Netanyahu. I grillini si confermano, insomma, o in malafede o incapaci di capire anche solo una smentita diffusa dagli organi di informazione: meno male che non sono più al governo della nostra Nazione”. Lo dichiara Paola Chiesa, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione di Difesa.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati