Come scegliere la meta delle vacanze? Atleti Bicocca da record e dietro le quinte del Teatro alla Scala: leggi Bnews

Turismo e percezione di sicurezza: come scegliere la destinazione giusta per le vacanzeCon il professor Luca Bottini, docente di Sociologia dell'ambiente e del territorio, scopriamo meglio come orientarsi prima di partire Dietro le quinte del Teatro alla ScalaIl teatro milanese visto da un punto di osservazione insolito: intervista a uno studente di Milano-Bicocca che lavora come mascheraBicocca ai Campionati Milanesi UniversitariDal basket al calcio passando per il volley, cinque finali e quattro vittorie per i nostri team. Il record degli atleti di Milano-Bicocca"The Ocean Breath": ricerca universitaria e nautica unite per la conoscenza dell'oceanoNe parliamo con Francesco Saliu, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (DISAT) e coordinatore del progetto sviluppato al MaRHE Center di Milano-BicoccaApi, farfalle, coleotteri e altri animali fantastici e dove trovarli

Un finanziamento importante dell’Unione Europea permetterà di studiare meglio gli insetti impollinatori e contrastarne il declinoFederico Giulio: “Vi racconto come ho vinto Falling Walls Lab”Il vincitore della sesta edizione di Falling Walls Lab ci racconta il valore di quest’opportunità aperta ai giovani ricercatori. Con gran finale a BerlinoIl Bicocca Music Festival conquista cittadini e comunità accademica

Tantissimi gli spettatori che hanno assistito agli eventi in cartellone riempiendo gli spazi del campus e del quartiereMinerali, che passione: il Bicocca Mineral Show tra ricerca e gioco

In occasione della 4ª School of Heavy Mineral Analysis, in Bicocca la prima mostra‑scambio di minerali aperta anche ai più piccoliSeguici

