Enac: Il DG Enac Alexander D’Orsogna in visita alla sede centrale di Airbus a Tolosa

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Visita istituzionale del Direttore Generale Enac *Alexander D’Orsogna* e

del Vice Direttore Generale* Fabio Nicolai *presso la sede centrale di

Airbus a Tolosa, in Francia, dove oggi, 24 luglio, hanno incontrato il

management operativo dell’azienda che li hanno a accompagnati attraverso le

diverse strutture dello stabilimento.

Ad accogliere la delegazione Enac, l’Head of Airbus Italia *Valerio Moro*,

Head of Airbus Italia, e *Bertrand de Lacombe*, Head of Regulatory &

External Engagement.

Dopo una visita presso il Safety Promotion Center, a cura del Senior Vice

President & Head of Aviation Safety *Yannick Malinge*, il DG D’Orsogna ha

partecipato a un meeting in cui sono state illustrate l’organizzazione e le

attività del dipartimento safety. All’incontro sono intervenuti anche *Laurent

Boisson*, Head of External Engagement Worldwide, *Vincent Lassus*, Head

Aviation Safety for Airbus Helicopters e *Pascal Combasson*, Head of

Airworthiness.

A seguire, il Deputy Vice-President Commercial Airbus Corporate Jets, Eric

Jullien, ha accompagnato il Direttore Generale Enac presso l’Airbus

Customer Showroom, mentre il Test Preparation, Realization & Result Analyst

Marie Borreau ha organizzato un tour guidato del Test Centre Iron Bird.

Il DG D’Orsogna ha rivolto un ringraziamento a Airbus per il gradito

invito, all’esito della recente visita dei vertici Enac al Paris AirShow

2025, manifestando il proprio apprezzamento per gli standard di eccellenza

dello storico stabilimento francese.

Ha elogiato, inoltre, l’impegno dell’azienda – tra i principali attori a

livello globale dell’industria aeronautica – a favore della sicurezza,

dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità del settore: valori

fondanti della mission dell’Ente, nel più ampio coordinamento con ICAO e

con EASA.

La giornata è proseguita con la visita della linea di assemblaggio finale

dell’aeromobile A350.

Tolosa, 24 luglio 2025

