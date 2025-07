CS – In arrivo ad Alassio due eventi collaterali speciali nell’ambito della mostra fotografica “ALdiLà” di Davide Barzaghi

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 In arrivo ad Alassio due eventi collaterali speciali nell’ambito della mostra fotografica “ALdiLà” di Davide Barzaghi

Prosegue ad Alassio, presso l’ex Chiesa Anglicana, la mostra fotografica ALdiLà. L’àgalma del quotidiano di Davide Barzaghi, visitabile fino al 31 luglio. Un progetto visivo e poetico che sta riscuotendo grande interesse, curato da Giancarlo Tonani e patrocinato dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Alassio. In un allestimento immersivo e suggestivo, sessanta fotografie in bianco e nero – abbinate due a due in trenta elementi fronte-retro – sono sospese a diverse altezze, creando un ambiente visivo che fa dialogare tra loro luce, materia e percezione. All’interno di questo contesto, si inseriscono due eventi collaterali che ampliano la riflessione della mostra.

Il primo appuntamento è per venerdì 25 luglio dalle ore 19 alle 20, sempre all’ex Chiesa Anglicana, con l’incontro dal titolo Aldilà dello sguardo: arte, emozioni e coscienza evolutiva. Condotto dal dottor Rocco Iannini – specialista in Ematologia Generale, PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI) e Ipnosi Clinica – l’incontro sarà un’occasione per esplorare, attraverso le lenti delle neuroscienze, della psicologia e dell’estetica, il significato profondo della creazione artistica come strumento di espansione della coscienza, in un dialogo ispirato anche dallo sguardo fotografico di Davide Barzaghi, che diventa punto di partenza per interrogarsi su cosa significhi davvero vedere e sentire.

La giornata del 25 luglio sarà particolarmente ricca ad Alassio, ospitando nella stessa serata due ulteriori eventi di rilievo e sempre a ingresso gratuito. Alle ore 21, in Piazza Partigiani, si svolgerà la seconda edizione del Premio alla Carriera “Alassio per la Musica” nell’ambito del Festival Ligyes, con la premiazione della cantautrice Paola Turci. La serata sarà aperta dalla giovane artista Maria Tomba e condotta da Stefano Senardi e Christian Floris. Sempre alle ore 21, presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata in Piazza San Francesco, gli amanti della musica classica potranno invece apprezzare il concerto del Coro Polifonico Città di Loano diretto dal Maestro Mattia Pelosi, con organista il Maestro Luca Ferrari.

Il secondo evento collaterale alla mostra ALdiLà è in programma lunedì 28 luglio dalle ore 18:30 alle 20 e propone una performance di danza site-specific dal titolo Aldilà del Movimento, a cura della danzatrice Valeriya Melnychuk, dove il corpo si fa linguaggio emotivo e mezzo di connessione tra arte visiva, spazio e spettatore. Aldilà del Movimento è un’esperienza immersiva, in cui la danza nasce e si trasforma in dialogo con le fotografie esposte, con l’architettura dell’ex Chiesa Anglicana e con il pubblico presente. Una performance fluida, scandita da momenti di presenza e assenza, azione e sospensione, in un equilibrio dinamico tra improvvisazione e ascolto.

La mostra ALdiLà. L’àgalma del quotidiano di Davide Barzaghi rimane aperta fino al 31 luglio con ingresso libero, dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 21, e dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 23. È inoltre possibile prenotare visite private su appuntamento. Ulteriori contenuti, immagini e approfondimenti sono disponibili sul sito http://www.dbarzaghi.it e sul profilo Instagram @dbarzaghiphotography

—————————

—————————-

Giulia Lazzeri

Ufficio Stampa

Comune di Alassio