[Comune Palermo] Sicurezza – Dichiarazione Sabrina Figuccia

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 «Oggi il Sindaco è intervenuto in aula per affrontare uno dei temi più

sentiti dalla cittadinanza: la sicurezza. Ho ascoltato con grande

attenzione il suo intervento, in cui ha illustrato le azioni intraprese in

questi anni, ma non basta. E questo è evidente!

È vero che mancano i servizi essenziali che incidono direttamente sul senso

di sicurezza dei cittadini: penso all’illuminazione pubblica, alla

manutenzione urbana e a un sistema di videosorveglianza che funzioni

davvero — perché, contrariamente a quanto qualcuno sostiene, le telecamere

hanno sì uno scopo preventivo, eccome.

È altrettanto vero che manca un reale contatto con le periferie, con quei

quartieri difficili che troppo spesso vengono dimenticati. Per una recente

visita ministeriale sono stata costretta a sollecitare un intervento

straordinario di pulizia, perché mi vergognavo.

L’ho detto chiaramente anche al vicesindaco, a margine delle iniziative

organizzate per il Festino nelle periferie. Bellissime ma poco partecipate

dalle comunità locali, perché a mancare è il dialogo vero, quello

quotidiano. Non servono interventi spot.

E ancora: manca un controllo costante del territorio, mancano scuole

adeguate per i nostri bambini, mancano servizi sociali all’altezza delle

fragilità che ogni giorno emergono nei nostri quartieri.

Ecco, allora a chi oggi mi ha chiesto se il mio sarebbe stato un intervento

da maggioranza o da opposizione, ho risposto con una domanda: è davvero

possibile dividersi su un tema come la sicurezza? Io credo di no. Ecco

perché ho detto chiaramente tutto ciò che non funziona, senza se e senza

ma».

Lo dichiara la capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Sabrina

Figuccia.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo