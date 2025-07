(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Agricoltura. Russo (FdI): nonostante tagli Ue governo Meloni non abbandona settore

“L’annuncio del ministro Francesco Lollobrigida e del governo Meloni di stanziare ben più di un miliardo di euro all’agricoltura italiana per il triennio 2026-2028 è la migliore risposta che potesse dare il Governo italiano dimostrando il pieno sostegno alla filiera, dopo il taglio della Pac proposto nell’ambito del bilancio UE pluriennale. Il ddl ‘Coltivaitalia’, rappresenta un’iniezione di liquidità fondamentale. A giovarne, saranno prioritariamente, con 3 tranches da 300 milioni cadauna, il settore olivicolo con reimpianti di oliveti, le filiere dei cereali e la zootecnica, considerati di particolare fragilità, e il settore dell’allevamento. Il collegato alla finanziaria prevede poi 10 milioni per la stabilizzazione dei mercati, 150 milioni per il ricambio generazionale e 13,5 milioni per ricerca, innovazione e semplificazione, per un totale di oltre un miliardo, che si inserisce negli 11 complessivi stanziati dal Governo Meloni in questi due anni e mezzo, stanziamento record mai avuto a favore dell’agricoltura. Il messaggio che come FdI, grazie al ministro Lollobrigida vogliamo lasciare agli atti, è chiaro: nonostante i tagli ipotizzati dalla Commissione europea per la Pac, non abbandoneremo mai i nostri agricoltori. Con le politiche del Governo Meloni e grazie ad azioni mirate e concrete, l’agricoltura è tornata ad essere strategica per il Paese, e l’Italia sta tornando ad essere una potenza del settore primario”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo.

