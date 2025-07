RAPINE CON PISTOLE, TASER ED ESPLOSIVI ARTIGIANALI: FERMATA LA “COPPIA DEL TERRORE”. I CARABINIERI DI TAURIANOVA (RC) ARRESTANO DUE PREGIUDICATI DI ROSARNO.

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Nota stampa del 23 luglio 2025RAPINE CON PISTOLE, TASER ED ESPLOSIVI ARTIGIANALI: FERMATA LA “COPPIA DEL TERRORE”. I CARABINIERI DI TAURIANOVA (rc) ARRESTANO DUE PREGIUDICATI DI ROSARNO.

Era un copione ben collaudato, messo in scena con freddezza e precisione: in due, mascherati e armati, facevano irruzione negli uffici postali o negli esercizi commerciali della Piana di Gioia Tauro e della Locride, puntavano le armi contro i cassieri e si facevano consegnare l’incasso. Otto i colpi messi a segno – tra tentati e riusciti – per un bottino complessivo stimato in oltre 50.000 euro.

Azioni rapide, violente e sempre pianificate nel dettaglio. I due rapinatori, entrambi pregiudicati di Rosarno, non improvvisavano nulla: sceglievano con cura l’orario, preferendo l’orario di chiusura, e pianificavano la fuga con auto rubate lasciate in moto poco distanti. L’obiettivo era chiaro: mettere a segno il colpo nel minor tempo possibile e con il massimo della pressione psicologica sulle vittime. Tra gli strumenti utilizzati: taser, pistole e persino un rudimentale ordigno esplosivo, come accaduto durante il tentativo di rapina all’ufficio postale di Anoia (RC), nell’ottobre 2024.