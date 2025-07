(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Noi Moderati Roma: Un ringraziamento speciale alla polizia Roma Capitale per aver rintracciato il colpevole del reato di omicidio stradale seguito dal reato di omissione di soccorso.

L’incidente era avvenuto lo scorso 25 giugno in zona viale Kant e grazie al grande lavoro delle forze dell’ordine si è riusciti a risalire al responsabile.

È degno di nota e orgoglio per i nostri corpi della capitale che,se mancano le risorse,con le loro attente qualità riescono a vincere e portare un grado di equità a chi ha subito un ingiustizia.

Infine si chiede al sindaco di questa bellissima città più sicurezza urbana nelle periferie e presidi specialmente nei punti nevralgici di passaggio in modo da attuttire e scongiurare queste vicende.Non abbandoniamo le periferie.

Ci auguriamo che con le nuove assunzioni in Polizia Roma Capitale cambi qualcosa perchè ad oggi il rapporto tra persone e agenti di polizia è ancora esiguo.

Speriamo che questi avvenimenti non capitano più perchè fanno male a tutti noi è quanto dichiarano in una nota congiunta Luca Sebastiani responsabile Organizzativo di Noi Moderati Roma e Antonio Vivenzio vice coordinatore di Noi Moderati municipio IV di Roma.

