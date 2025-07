(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Riforma Consorzi di Bonifica, l’appello di Confagricoltura Sicilia alla politica e alle istituzioni regionali: “Domani all’ARS serve senso di responsabilità per approvare la riforma”

L’appello per completare una riforma cruciale per la sostenibilità e il futuro dell’agricoltura siciliana

Confagricoltura Sicilia rivolge un appello a tutte le forze politiche presenti all’Assemblea Regionale Siciliana e alle più alte cariche istituzionali della Regione perché nella seduta di domani si proceda finalmente all’approvazione della riforma dei Consorzi di Bonifica, dopo le difficoltà emerse nella seduta di mercoledì scorso.

“Richiamiamo al senso di responsabilità tutti i gruppi parlamentari, invitandoli a superare le divisioni e a lavorare insieme per il bene superiore dell’agricoltura siciliana nella seduta convocata per domani”, dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona. “Chiediamo al Presidente dell’ARS e ai Capigruppo di creare le condizioni per un confronto sereno e costruttivo che porti finalmente all’approvazione del provvedimento, evitando ogni forma di ostruzionismo”.

“Il mondo agricolo siciliano non può più attendere, abbiamo bisogno di strumenti innovativi e urgenti per competere sui mercati e garantire la sostenibilità delle nostre produzioni. Anche l’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari plaude alla riforma che permetterà il ritorno alla gestione democratica dei Consorzi di bonifica dopo 30 anni di commissariamenti “, spiega il Presidente di Confagricoltura Sicilia.

“È inaccettabile che una riforma cruciale possa essere nuovamente bloccata da sterili logiche di contrapposizione politica, mentre le nostre imprese agricole affrontano quotidianamente l’emergenza idrica e le conseguenze del cambiamento climatico. Un eventuale nuovo rinvio comprometterebbe ulteriormente la nostra capacità di modernizzare la gestione delle risorse idriche, di garantire servizi più efficienti agli agricoltori e di potenziare le strategie di difesa del suolo”, conclude Marchese Ragona.

Confagricoltura Sicilia si dichiara disponibile a fornire il proprio contributo tecnico e annuncia che monitorerà costantemente l’evoluzione della situazione.

Palermo, 21 luglio 2025

