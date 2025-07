(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

MATTEOTTI. AZIONE: FERMA CONDANNA PER VILE DANNEGGIAMENTO TARGA COMMEMORATIVA

Roma, 21 luglio 2025 – “Apprendiamo con sdegno e profonda indignazione del danneggiamento della targa commemorativa posta ai piedi del monumento dedicato a Giacomo Matteotti, sul lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma. Si tratta di un gesto vile e incivile che rappresenta un insulto alla memoria di un uomo che ha sacrificato la propria vita per la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. Offendere la memoria di Matteotti significa offendere i valori fondamentali della Repubblica Italiana e la coscienza democratica del nostro Paese. Esprimiamo la più ferma condanna verso chi si è reso responsabile di questo atto spregevole e confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine affinché siano rapidamente individuati e perseguiti i responsabili. La memoria di Matteotti non si piegherà mai di fronte alla violenza e alla barbarie. Oggi più che mai chiediamo più controlli in tutti quei luoghi e monumenti che ricordano la nostra Storia e chi si è sacrificato per la libertà”.

Così, in una nota, Alessio D’Amato, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, rispettivamente segretario romano di Azione, capogruppo e consigliere di Azione in Campidoglio.