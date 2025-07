Comunicato Stampa – atto di salvataggio trabia.doc

(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 21 luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

TRABIA: ATTIMI DI PAURA ALLA STAZIONE PER UN UOMO CHE SI È LANCIATO SUI BINARI.

MESSO IN SALVO DAI CARABINIERI.

Venerdì pomeriggio si sono vissuti momenti di grande apprensione per un giovane che sotto lo

sguardo incredulo dei viaggiatori e pendolari presenti alla Stazione Ferroviaria di Trabia, si è

repentinamente lanciato sui binari all’arrivo di un treno.

Fortunatamente, il tempestivo intervento di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Trabia,

impegnata nel pattugliamento del territorio, ha evitato tragiche conseguenze.

I Carabinieri, allarmati da una persona alla quale il ragazzo aveva rivelato la volontà di farla finita,

sono riusciti a individuarlo tra i passeggeri e viaggiatori in transito. Alla vista dei militari, però, il

giovane, con un balzo, si è lanciato sui binari proprio mentre stava sopraggiungendo un convoglio

ferroviario. I militari dell’Arma, con l’aiuto di un collega che si trovava fuori servizio, senza

pensarci due volte, lo hanno seguito sulle rotaie e quando ormai il treno in frenata distava qualche

centinaio di metri, sono riusciti a vincere la sua resistenza e a trarlo in salvo portandolo sulla

banchina dello scalo ferroviario.

Il ragazzo, fortunatamente illeso, è stato poi affidato ai sanitari intervenuti.