(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 OMS, M5S: “MELONI SI GENUFLETTE A TRUMP E METTE ITALIANI IN DIFFICOLTÀ”

Roma, 19 lug. – “È estremamente preoccupante la decisione del governo Meloni di respingere gli emendamenti apportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al Regolamento sanitario internazionale. All’Assemblea Mondiale della Sanità dell’anno scorso a Ginevra, i Paesi membri dell’OMS avevano adottato misure per rispondere alle emergenze di salute pubblica e per introdurre il concetto di ‘emergenza pandemica’ e ‘maggiore solidarietà ed equità’. Concetti evidentemente contrari alle idee dell’amministrazione statunitense, che ha rifiutato gli emendamenti, seguita a ruota da Meloni, sempre pronta a genuflettersi davanti a Trump e a strizzare l’occhio a una rivisitazione antiscientifica dell’approccio sanitario. Mentre si riempie la bocca di sovranità nazionale, il governo svende gli interessi nazionali e crea problemi ai suoi cittadini. Gli italiani, infatti, in caso di nuova pandemia, potrebbe trovarsi in difficoltà nei viaggi internazionali, con la possibilità di subire limitazioni, controlli sanitari aggiuntivi, possibili quarantene o obblighi di rivaccinazione secondo i protocolli adottati da tutti gli altri. Evidentemente, la lezione del Covid non ha insegnato niente a questa destra antiscientifica”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle