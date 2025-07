Bardi e Latronico: auguri al nuovo vescovo di Matera, Mons. Ambarus

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 Dichiarazioni del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, in occasione dell’insediamento del nuovo Arcivescovo di Matera-Irsina e Tricarico, S.E. Mons. Benoni Ambarus.

Presidente Bardi

“L’arrivo di S.E. Mons. Benoni Ambarus alla guida dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e della Diocesi di Tricarico rappresenta un momento di grande significato per tutta la nostra regione. Accogliamo il nuovo Arcivescovo con profonda stima e fiducia, certi che saprà essere una guida attenta, capace di interpretare i bisogni spirituali e sociali delle nostre comunità.

Il suo cammino pastorale, ricco di esperienze e sensibilità, sarà un’opportunità preziosa per rafforzare i legami tra la Chiesa e il territorio, in uno spirito di ascolto, prossimità e servizio. A nome della Regione Basilicata e mio personale, esprimo i più sinceri auguri a Mons. Ambarus per questo nuovo incarico, con l’auspicio che il suo ministero sia fecondo e portatore di speranza”.

Assessore Latronico

“Oggi è un giorno di letizia per le persone e le nostre comunità che accolgono con gioia il loro nuovo Pastore, S.E. Mons. Benoni Ambarus. La sua presenza alla guida della Chiesa locale rappresenta un riferimento importante, non solo sul piano spirituale, ma anche su quello umano e pastorale. Siamo certi che saprà instaurare un dialogo profondo e autentico con le persone e i territori, offrendo conforto, orientamento e speranza lungo il cammino della fede. A nome mio personale rivolgo a Mons. Ambarus un sincero augurio di buon ministero pastorale, nel segno del Vangelo e del servizio”.