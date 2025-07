(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

PUGLIA, ANAS: PER LAVORI IN ORARIO NOTTURNO TEMPORANEE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA SS16 “ADRIATICA” BARI

· lunedì 21 e martedì 22 luglio dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo

Bari, 17 luglio 2025

Per consentire lo svolgimento delle attività per la riqualificazione delle barriere di sicurezza centrale, saranno attuate temporanee limitazioni al transito lungo la SS16 “Adriatica” in corrispondenza del territorio comunale di Bari.

Nel dettaglio, sarà attivo un restringimento della carreggiata nei seguenti tratti:

o In direzione nord (Foggia), chiusa la corsia di marcia tra il km 800,400 ed il km 800,000

o In direzione sud (Brindisi) chiusa la corsia di marcia tra il km 799,900 ed il km 800,500

Il traffico sarà deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

Per contenere i disagi derivanti dal volume di traffico che caratterizza l’area, le lavorazioni saranno attive esclusivamente in orario notturno, ovvero, nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 luglio, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.