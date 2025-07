(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

Ordinanza n. 113 del 17/07/2025

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani

Il Responsabile

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. ed in

particolare gli articoli 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del

Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il contratto repertorio 3209 del 08/02/2022, con il quale quest’Amministrazione ha affidato

all’operatore economico A.T.I. Zecchini Group Srl / Lc General Scavi Srl di Salussola l’Accordo Quadro

dei lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili lungo la rete stradale della Provincia di Biella –

VISTA la nota pervenuta in data 16/07/2025 e acquisita agli atti con prot. 14872 in data 17/07/2025,

inoltrata dall’operatore economico A.T.I. Zecchini Group Srl / Lc General Scavi Srl di Salussola, con la

quale si richiede la sospensione del transito lungo la SP 204 Zumaglia – Ronco Biellese dal km 0+900

al km 1+050 circa in Comune di Zumaglia per eseguire lavori di scarifica e rifacimento del tappeto

d’usura;

PRESO ATTO che il tratto stradale interessato dai lavori ricade in parte all’interno e in parte all’esterno

della perimetrazione del centro abitato del Comune di Zumaglia;

RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

267/2000;

RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla

corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri

per l’installazione e la manutenzione;

RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo gli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

ORDINA

Oggetto: Sospensione temporanea del transito lungo la SP 204 Zumaglia – Ronco Biellese in Comune

di Zumaglia

dal 22/07/2025 al 23/07/2025

(fascia oraria 08:00 – 17:00)

1. La sospensione del transito lungo la SP 204 Zumaglia – Ronco Biellese dal km 0+900 al km

1+050 circa in Comune di Zumaglia;

2. la posa di cartellonistica informativa indicante la sospensione del transito, la fascia oraria e la

progressiva chilometrica entro la quale è istituito il divieto. I cartelli dovranno essere posti in

prossimità delle intersezioni con le strade individuate dal Comune di Zumaglia come percorsi

alternativi.

3. la posa di cartellonistica informativa in prossimità delle intersezioni con le strade limitrofe; la

stessa dovrà indicare la progressiva chilometrica e la fascia oraria in cui è istituito il divieto di

transito.

4. la posa di cartellonistica informativa almeno 48 ore prima della chiusura.

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;

che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Amministrazione

e dei comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.

INVITA

le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo

provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’articolo 37

comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via

alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre

1971 n. 1034.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli.

Il concessionario è incaricato di dare tempestiva comunicazione agli enti in indirizzo in merito ad ogni

difformità sull’effettivo adempimento della presente.

L’Operatore economico A.T.I. Zecchini Group Srl / Lc General Scavi Srl è incaricato dell’esecuzione

della presente ordinanza nel rispetto delle seguenti norme:

1. Installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area in cui si svolgerà

l’intervento e della necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell’articolo 21 D.Lgs.

285/92 e degli articoli 30 – 43 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione

del Nuovo Codice della Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

2. il collocamento dei prescritti segnali di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere e

l’oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto;

3. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere;

4. sul cartello di cantiere obbligatorio, ai sensi del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e ai

sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), dovrà essere citata la

presente ordinanza con numero e data di emissione ed il numero telefonico di reperibilità

Il Dirigente

Graziano Patergnani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa