**Maria de' Medici, la mostra sui 450 anni della sovrana di Francia**

Lunedì 21 luglio alle 11.30 l’inaugurazione dell’esposizione a Palazzo

Strozzi Sacrati con il presidente Giani

La Regione Toscana celebra i 450 anni dalla nascita della sovrana che

traghettò l’eredità medicea oltre le Alpi con la mostra: “Maria de’

Medici. Alle origini del Grand Siècle” a cura di Samuele Lastrucci.

L’inaugurazione dell’esposizione è in programma a Palazzo Strozzi Sacrati

lunedì 21 luglio, alle 11.30, con il presidente Eugenio Giani.

